Explore o futuro do Open Finance no Brasil com uma análise profunda do serviço de iniciação de pagamento

LONDRES, Sept. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Open Banking Excellence (OBE) , o centro global da comunidade e do conhecimento que estão promovendo mudanças no Open Finance, está se preparando para reunir os líderes do setor no evento virtual Campfire para fazer uma análise profunda do serviço de iniciação de pagamento no Brasil.

Faz mais de um ano que o Brasil introduziu o serviço de iniciação de pagamento com o Mercado Pago , tornando-se o primeiro Provedor de Serviço de Iniciação de Pagamento (PISP) no primeiro semestre de 2022.

Em 27 de setembro, representantes das principais empresas do setor de serviços financeiros do Brasil discutirão o serviço de iniciação de pagamento, avaliarão as oportunidades e analisarão o crescimento fenomenal do Open Finance no Brasil. A OBE também representará o Reino Unido, que estabeleceu um padrão para outros países seguirem e manteve sua posição de liderança global.

O evento Campfire será realizado em português com um bate-papo paralelo em inglês com James Hickman , diretor comercial da Ecospend, para discutir seu trabalho no caso de uso do serviço "Pay By Bank Account" da HMRC que possibilitou a economia de £500 mil em taxas bancárias e processou mais de £8 bilhões em pagamentos.

Apresentado por Eliseu Tudisco , diretor de estratégia da Accenture, os palestrantes do ecossistema do Brasil incluem Ivo Mósca , superintendente de Open Finance & Pagamentos Digitais do Itaú Unibanco; Karen Machado , diretora executiva de Open Finance do Banco do Brasil, Nathan Marion , diretor geral para a América Latina da Volt, Vitor Levi da Silveira , diretor executivo de dados e líder de Open Finance da Cielo e Aristides Cavalcante Neto , diretor de segurança cibernética e inovações tecnológicas do Banco Central do Brasil.

O Open Banking permite que os bancos compartilhem com segurança dados de consumidores com terceiros com base em uma autorização para permitir a criação de novos serviços inovadores. O Open Finance é o próximo passo e permitirá que os setores de financiamento imobiliário, investimentos, pensões, seguros e outros setores liberem as possibilidade de compartilhamento de dados.

O Brasil introduziu o Open Banking e o Open Finance em quatro fases. A fase 3 envolveu o início de transações por Pix , o sistema de pagamento instantâneo do Brasil, por iniciadores de pagamentos, e a fase 4 marcou a introdução do Open Finance.

As estatísticas do Banco Central do Brasil mostram que o ecossistema processou até agora um total de 8,5 milhões de autorizações de compartilhamento de dados de clientes. Há uma média de 286 milhões de solicitações de API por semana - chegando a um total de mais de cinco bilhões de solicitações de API desde 1º de abril de 2022. O Brasil tem mais de 5,6 milhões de clientes de Open Finance e mais de 800 instituições participantes.

Eliseu Tudisco, diretor de estratégia da Accenture, disse: "Com a plena finalização de todas as fases, o Brasil terá o escopo de Open Finance mais abrangente do mundo, tornando-se a principal referência de Open Finance globalmente. Motivo de orgulho e satisfação para todos os participantes dessa fenomenal implantação."

"Já observamos uma forte crescente na utilização do Open Finance, que terá um crescimento ainda maior com o aumento da conscientização e criação de novos modelos negócios para não só aumentar a inclusão financeira e competitividade, mas também acelerar jornadas integradas, personalização e captura de eficiência no uso de diferentes tipos de produtos financeiros. Está sendo um marco da minha carreira participar dessa fabulosa implantação e fico ansioso com os benefícios que esse rico ecossistema trará ao sistema financeiro brasileiro."

Helen Child, fundadora da OBE , disse: "Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. A iniciação de pagamento foi um marco importante e esperamos ver o ecossistema do Brasil tornar-se um líder global. O ritmo de adoção e implementação foi muito impressionante. Todos que trabalham no ecossistema brasileiro de Open Banking e Open Finance devem estar muito orgulhosos. O ritmo é simplesmente fenomenal."

"O Brasil agora está na linha de frente do movimento global de Open Finance, que pode melhorar a inclusão financeira e ajudar a criar uma setor de serviços financeiros mais ecológico e mais justo. A inovação que está acontecendo na América Latina não está mudando apenas o jogo, está mudando o mundo. É uma grande honra participar do ecossistema de Open Finance do Brasil.”

