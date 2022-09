Alvotech og STADA hefja sölu á Hukyndra í Sviss og auka aðgengi sjúklinga að adalimumab

English Icelandic

Alvotech (NASDAQ First North: ALVO) og STADA Arzneimittel AG (STADA) tilkynntu í dag að sala og markaðssetning væri hafin í Sviss á Hukyndra, líftæknihliðstæðulyfi við Humira (adalimumab), sem Alvotech þróaði og framleiðir á Íslandi.

Hukyndra (adalimumab) er markaðssett af Spirig HealthCare AG, dótturfyrirtæki STADA í Sviss og er í boði í áfylltri sprautu og áfylltum lyfjapennum sem hannaðir hafa verið með þægindi notenda í huga. Alvotech þróaði Hukyndra til að draga úr hættu á óþægindum sjúklinga á stungustað, með auknum styrk, sítratlausu lyfjaformi og lyfjapenna með mjórri nál.

„Það er enn brýn þörf fyrir líftæknilyf í Evrópu sem ekki hefur verið svarað,“ sagði Bryan Kim, stjórnandi sérlyfjadeildar STADA. „Samstarf okkar við Alvotech gerir STADA kleift að bjóða Evrópubúum upp á breitt úrval hágæða líftæknihliðstæðulyfja. Við leggjum áherslu á að koma Hukyndra á markað sem víðast þar sem við teljum okkur skuldbundin til að auka aðgengi að nauðsynlegum meðferðarúrræðum.“

Anil Okay, viðskiptastjóri Alvotech bætti við: „Það er okkur mikil ánægja að geta eflt getu Alvotech og nýtt fullkomna aðstöðu til þróunar og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja með samstarfinu við STADA og aukið þar með aðgengi sjúklinga um alla Evrópu að hagkvæmari líftæknilyfjum.“

STADA og Alvotech gengu til samstarfs í Nóvember 2019. Samstarfið tekur til Hukyndra og sex fyrirhugaðra líftæknilyfjahliðstæðna sem Alvotech er að þróa, við sjálfsónæmissjúkdómum, augnsjúkdómum og krabbameini. Alvotech sér um alla þróun og framleiðslu en STADA er með einkaleyfi fyrir sölu og markaðssetningu í Evrópu.

Í nóvember 2021 veitti Lyfjastofnun Evrópu markaðsleyfi fyrir Hukyndra á Evrópska efnahagssvæðinu: Öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins auk Íslands, Liechtenstein og Noregs. Nú hefur einnig verið veitt markaðsleyfi fyrir lyfið í Bretlandi og Sviss. STADA hefur þegar hafið sölu Hukyndra í Austurríki, Eistlandi, Frakklandi, Finnlandi, Litáen, Slóvakíu, Svíþjóð og Þýskalandi.

STADA styður við markaðssetningu Hukyndra í hverju landi fyrir sig með útgáfu sérsniðins fræðsluefnis og þjónustu við sjúklinga sem nýta sér lyfið.

Um Hukyndra (adalimumab)

AVT02 er einstofna mótefni og líftæknilyfjahliðstæða við Humira® (adalimumab), sem binst sértækt við tumor necrosis factor. Hukyndra hefur hlotið markaðsleyfi í Evrópusambandinu, Noregi, Lichtenstein, á Íslandi, í Bretlandi, Sviss, auk Kanada (undir heitinu Simlandi). Umsóknir um markaðsleyfi eru til umfjöllunar í mörgum löndum, þar á meðal í Bandaríkjunum.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

Um STADA Arzneimittel AG

Höfuðstöðvar STADA Arzneimittel AG eru í Bad Vilbel í Þýskalandi. Fyrirtækið starfar á þremur meginmörkuðum, samheitalyfjum, sérlyfjum og almennum lækningavörum. STADA Arzneimittel AG markaðsetur vörur í um 120 löndum um allan heim. Á fjárhagsárinu 2021 voru sölutekjur samsteypunnar um 3.250 milljónir evra. Í lok síðasta árs störfuðu 12.520 manns hjá STADA um allan heim.