D-BOX et Cinemark renforcent leur relation à long terme grâce à l’ajout de 36 nouvelles salles dans 12 cinémas aux États-Unis

MONTREAL, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, ensemble avec Cinemark Holdings Inc. (« Cinemark »), l’un des plus importants exploitants de salles de cinéma au monde, sont heureux d’annoncer une nouvelle entente, pour l’installation des sièges inclinables haptiques D-BOX dans 12 emplacements additionnels (36 nouvelles salles), augmentant le nombre total de salles Cinemark équipées de la technologie D-BOX, à près de 300 à travers les États-Unis. Avec ces luxueux fauteuils inclinables haptiques, D-BOX continue de rehausser l’expérience de divertissement, en plongeant les spectateurs dans l’histoire grâce à une synchronisation parfaite de l’action à l’écran avec le système breveté de contrôle individuel des mouvements intégré aux sièges.



« Cinemark tire parti du record estival de présence en salle établi par D-BOX et de la tendance émergente « d’après-COVID » parmi les cinéphiles qui recherchent des expériences de divertissement haut de gamme inégalées. Les spectateurs sont enthousiastes à l’idée de retourner au cinéma et sont prêts à payer davantage pour une expérience unique et de qualité supérieure comme celle de D-BOX. Il y a quelque chose de vraiment différent dans la façon dont vous vous identifiez au contenu et dans la façon dont vous vous concentrez sur l’histoire lorsque vous êtes dans un siège D-BOX. Cette expérience immersive haptique captive les publics du monde entier, » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « En tant que partenaire de longue date de D-BOX, Cinemark comprend ce que les cinéphiles recherchent et l’avantage que D-BOX apporte à leur offre haut de gamme. »

Comme la pandémie a redéfini plusieurs aspects de l’expérience cinématographique, D-BOX a augmenté sa présence à plus de 810 salles de cinéma partout dans le monde (en comptant ces derniers ajouts).

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par le mouvement. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez le site Web D-BOX.com .

À PROPOS DE CINEMARK HOLDINGS, INC.

Cinemark (NYSE : CNK), dont le siège social se situe à Plano, au Texas, est l’une des entreprises d’exploitation de salles de cinéma les plus importantes et les plus influentes au monde. Son réseau, composé de diverses marques parmi lesquelles on trouve également Century, Tinseltown et Rave, exploite 521 cinémas dans 42 États américains et 15 pays de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. Cinemark offre toujours une expérience extraordinaire à ses clients, de l’achat initial du billet jusqu’au générique de fin, notamment grâce à Movie Club, le premier programme d’abonnement lancé par un exploitant américain et le premier à atteindre le jalon du million de membres; le plus haut taux de pénétration des sièges inclinables Luxury Lounger parmi les principales chaînes de cinéma; XD, la marque numéro un d’écrans grand format; ainsi qu’à de nombreuses options d’aliments et de boissons qui améliorent davantage l’expérience cinématographique. Pour en savoir plus, consultez le site www.cinemark.com .

