La nouvelle fonctionnalité de protection hors réseau de CIRA assure la sécurité des organisations en tout lieu

English French

OTTAWA, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA annonce le lancement d’un service de protection hors réseau pour son service CIRA DNS Firewall afin de protéger les utilisateurs lorsqu’ils ne sont pas connectés au réseau de leur entreprise.



Tandis que les employés commencent à utiliser davantage d’appareils pour le travail en mode hybride et que les étudiants poursuivent leur apprentissage en se connectant à des réseaux mobiles dans des cafés, des espaces de travail partagés ou d’autres emplacements, CIRA tire profit de son expertise pour offrir une nouvelle couche de sécurité aux établissements publics et privés partout dans le monde.

En surveillant et en analysant le trafic DNS, CIRA DNS Firewall bloque l’accès des utilisateurs à des sites Web malveillants, prévient les attaques d’hameçonnage et empêche même les maliciels se trouvant déjà dans le réseau d’accéder à l’Internet. Pour accompagner la mise en œuvre de sa nouvelle fonctionnalité de protection, CIRA a également annoncé le lancement d’une application facile à déployer qui permet de respecter la vie privée, d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de filtrer du contenu à l’extérieur du périmètre de sécurité du réseau initial de l’organisation. Cette protection infonuagique contribue à protéger les appareils contre les cybermenaces en accédant aux réseaux privés virtuels (RPV) ou en sortant, sans répercussions sur l’efficacité de fonctionnement des appareils et sans recourir à du matériel spécialisé.

CIRA DNS Firewall est un moyen fondamental pour CIRA de bâtir un Internet fiable pour les Canadiens. À l’heure actuelle, cette solution protège plus de 200 établissements dans les secteurs des études primaires, secondaires, et postsecondaires, des douzaines de municipalités et de nombreux clients dans les secteurs public, caritatif et de la santé. Plus de trois millions d’utilisateurs dans l’ensemble du pays comptent sur cette solution en milieu de travail pour maintenir les activités de leur organisation. La technologie qui alimente le DNS Firewall permet également à CIRA d’offrir le Bouclier canadien, un DNS protégé pour les ménages, à des millions d’utilisateurs d’appareils et de réseaux personnels.

« Les employés sont plus mobiles que jamais. La protection hors ligne contribuera à protéger les établissements canadiens et à renforcer en profondeur leurs stratégies de défense. S’adapter à l’évolution des environnements de travail sans compromettre la sécurité ou l’intégrité de leur réseau est l’une des priorités des professionnels des TI et nous sommes fiers de soutenir leurs efforts », a déclaré Jon Ferguson, directeur général des services de cybersécurité et de DNS chez CIRA.

Principaux éléments

Permet aux administrateurs de gérer et de configurer plusieurs réseaux publics et d’entreprise.

Permet aux services informatiques de réglementer l'accès à certains sites Web en fonction de leurs catégories de contenu à l’extérieur du bureau.

Surveille l’activité des menaces et identifie les appareils infectés et les menaces.

Assure la gestion de groupes d’appareils et de réseaux : les appareils individuels et les équipes peuvent avoir des politiques uniques de filtrage qui peuvent être attribuées à des ordinateurs et appareils multiples.

Disponible sur Android, iOS, Windows, macOS et Chrome OS



À propos de CIRA

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité – comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

À propos de CIRA DNS Firewall

CIRA DNS Firewall est une couche de protection abordable nécessitant peu d’entretien qui surveille et analyse le trafic DNS pour bloquer l’accès des utilisateurs à des sites Web malveillants, prévenir des attaques d’hameçonnage et même empêcher des maliciels se trouvant déjà dans le réseau d’accéder à l’Internet. Situé uniquement dans des centres de données canadiens et appairés à des points d’échange Internet canadiens, CIRA DNS Firewall est alimenté par l’infrastructure DNS et les solutions de sécurité et de personnalisation d’Akamai.

Personne-ressource pour les médias

Delphine Avomo Evouna

Spécialiste des communications, CIRA

613 315-1458

delphine.avomoevouna@cira.ca