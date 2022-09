Taristuehituse segmendi juhtimise reorganiseerimine

English Estonian

Seoses avaliku sektori investeeringute vähenemise ja rahastusprioriteetide muutustega taristuehituse valdkonnas, reorganiseerib Nordecon AS kontsernis teedeehituse segmendi äritegevuse, viies selle alates 01.01.2023 ühtse juhtimise alla kontserni tütarettevõttesse Tariston AS. Ühendamise tulemusel kaotatakse kontsernis mitmed dubleerivad tegevused, et tagada ressursside efektiivsem kasutus.

„Olukord taristuehituse turul, eriti teedeehituses, nõuab valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt muudatusi, et olukorraga kohaneda. Sektoris on toimunud tegevusmahtude langus ning me ei näe kiiret taastumist, mistõttu peame tänastes oludes õigeks konsolideerida kontsernis teedeehituse ressursid, kompetentsid ja äritegevus ühe ettevõtte alla,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller. „Tegevuskulude vähendamine toob kahjuks kaasa ka osade töökohtade kadumise. Vaatamata muudatustele jätkab Nordeconi kontsern kõigis taristuehituse valdkondades.“

Tariston AS ( www.tariston.ee ) on 100%lise osalusega Nordecon ASi tütarettevõte. Taristoni peamised tegevusvaldkonnad on taristu- ja teedeehitus, asfaltsegude tootmine ja paigaldus, teehooldus, mäendus, sadama- ja vesiehitus, pindamine, liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldus ning rasketehnika rentimine. Tariston AS ’i juhatus jätkab senisel kujul kaheliikmelisena: Kaspar Kaldjärv ja Argo Kotsar.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 670 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.