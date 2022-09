Bullion Gold Resources débute une campagne de forages sur Bousquet

English French

MONTRÉAL, 22 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) (“Bullion Gold” ou “la Société”) annonce le début d’une campagne de forage d’au moins 1,000 mètres sur le projet Bousquet. Le programme de forage se concentrera sur l’indice Paquin Est. Les cibles déterminées à l’aide de la modélisation 3D et de l’inversion géophysique réalisées par GoldSpot Discoveries viseront à tester les extensions potentielles latérales et en profondeur de la zone Paquin Est.



« Nous sommes très heureux de relancer les forages sur Bousquet. Le projet est situé au cœur de l’un des meilleurs camps miniers au monde et pourrait révéler un potentiel intéressant compte tenu des premiers résultats publiés au début de l’année (16.96 g/t Au sur 9 mètres - voir communiqué du 31 janvier 2022). » de dire M. Jonathan Hamel, Président et Chef de la Direction de la Société.

Travaux historiques

Cinq indices aurifères, Decoeur, Paquin Est et Paquin Ouest, CB 1 et Joannes, ont été découverts lors des premiers travaux d'exploration (1932 à 1945) sur la propriété. Ils sont situés dans un système aurifère hydrothermal de 2,5 kilomètres dans une zone de cisaillement parallèle à la faille Cadillac-Larder Lake à environ un km au sud de celle-ci. Ces indices se sont probablement formés dans le même épisode de minéralisation au sein de failles régionales d'orientation est-ouest.

Sur les indices Paquin, des teneurs de 7,13 grammes par tonne d'or sur 12,10 mètres, 4,51 g/t Au sur 9,40 et 2,44 g/t Au sur 13 m ont été recoupées dans les forages historiques (GM 07013-A). Sur l'indice Decoeur, 1,26 g/t Au sur 18,60 m et 1,16 g/t Au sur 16,80 m ont été recoupés en forage historique (GM 07013-A). Sur le bloc ouest nouvellement acquis, 26,46 g/t Au et 19,55 g/t Au sur des largeurs de 1,5 m ont été découverts sur l’indice aurifère Joannes (GM 00735-B).

À la fin de 2021, dans la zone Paquin Est, le forage BO-21-08 a recoupé une section aurifère de 9 mètres titrant 16,96 g/t Au incluant une zone de 4,5 mètres à une teneur de 33,21 g/t Au incluant également 1 mètre à une teneur de 129,25 g/t Au tandis que le BO-21-09 révélait une zone aurifère de 4,5 mètres à une teneur de 3,21 g/t Au incluant 2 mètres à une teneur de 4,11 g/t Au. Dans la zone Decoeur, les forages BO-21-01 et BO-21-02 ont respectivement donné des teneurs variant de 1,03 g/t Au sur 9,3 mètres et de 1,09 g/t Au sur 17,84 mètres tandis que le BO-21-03 révélait une teneur de 2,02 g/t Au sur 3 mètres dans une zone anomale de plus 12 mètres le long du trou.

L'intersection aurifère la plus profonde sur la propriété était sur l'indice Paquin à une profondeur verticale de 325 m où 23,52 g/t Au sur 1,2 m ont été recoupés (GM 61411). Une minéralisation aurifère à haute teneur en profondeur est connue dans les exploitations minières voisines. Par exemple, des teneurs de 38,1 g/t Au sur quatre m ont été trouvées à une profondeur verticale de 1,600 m à la mine Westwood (IAMGOLD), 14,8 g/t Au sur 4,9 m au niveau 1,335 m à la mine Lapa (Agnico Eagle). Les récents forages à l'ancienne mine O'Brien par Radisson ont recoupé 24,22 g/t Au sur trois m à 900 m de profondeur. Les sections longitudinales des forages historiques montrent que tous les indices de ce système aurifère puissant sont ouverts en profondeur et les futurs forages permettront de vérifier leur continuité en profondeur.

D'autres cibles de forage comprendront des intrusions felsiques anomales aurifères dans la faille Cadillac-Larder Lake qui portent des paramètres géologiques importants avec des intrusions felsiques dans le district minier de Malartic. L'indice aurifère CB 1 vérifiera également la continuité en profondeur d'une intersection peu profonde de 8,09 g/t Au sur deux mètres.

Projet Bousquet

Situé à 30 km à l’Est de Rouyn-Noranda, le projet Bousquet est composé de 97 cellules pour une superficie d’environ 2,675 hectares. La propriété s’étend sur près de 7 km le long de la faille de Cadillac. Un corridor aurifère ENE de plus de 3,5 km de long comprenant les principaux indices aurifères confirmés par sondages se situe au sud de cette faille. La faille Cadillac-Larder Lake, reconnue mondialement, est l’une des failles aurifères les plus prolifiques au Canada. Plus de 100M d’onces d’or ont été produites historiquement dans son environnement immédiat et encore aujourd’hui, plusieurs gisements aurifères en production y sont associés tel que Lapa, Canadian Malartic, La Ronde, Goldex, Sigma et Lamaque.

La propriété Bousquet repose sur des roches métasédimentaires des groupes de Cadillac, Timiskaming et Pontiac et de coulées volcaniques et intrusives du groupe Piché. Le camp minier de Cadillac est caractérisé principalement par trois types de minéralisations liées à des contextes géologiques aurifères distincts : des lentilles de sulfures massifs aurifères (mines Bousquet 2 et La Ronde), des veines polymétalliques riches en or (mines Doyon et Mouska) et des veines aurifères associées avec des failles régionales orientées EO (gisement Lapa). La propriété est détenue à 100% par la Société.

Ce communiqué a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, Géo., administrateur et géologue qualifié selon la norme 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières viables dans la province de Québec et en Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

