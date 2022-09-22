Teledyne 推出新一代 5GigE 区域扫描相机平台

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加拿大列治文市, Sept. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne FLIR 很高兴推出 Vizor 5GigE 机器视觉区域扫描相机系列。 Vizor 构建于全新现代平台，提供业界丰富的高级成像功能组，应对当前与未来复杂的视觉系统挑战。



首批型号将在第四季度上市，包括 5 至 24 MP Sony Pregius Gen 4 全局快门 CMOS 传感器，丰富了 Genie Nano 5GigE 传感器产品。Vizor 支持 1、2.5 和 5GigE 链接速度，此外，连拍模式捕获图像到内存的速度高达 10Gb/s。再加上 500 MB 的图像缓冲区，在高速应用中，工程师可以用连拍模式快速捕获信息。工程师使用其“图像触发器可靠性（T2IR）”框架工具能更快地开放可靠稳固的系统。

Vizor 的功能组包括 PoE、强大的热管理和和光隔离触发，使 OEM 的集成更轻松，进而简化外围设备与相机控制。系统工程师可以用 Vizor 相机替换当前的符合 GigE Vision 的相机，升级系统性能，但无需更改应用软件。此外，Vizor 相机支持 Teledyne Spinnaker、Sapera LT SDK 以及符合 GigE Vision 的软件包。Vizor 非常适合电子检验、食品加工、制药以及运动分析与虚拟现实动作捕捉等工厂自动化的高速应用。

“Vizor 建构于全新的现代平台，是首个综合了 Teledyne FLIR、Teledyne DALSA 和 Teledyne Lumenera 丰富的客户知识与技术专长的区域扫描相机平台。” Teledyne FLIR IIS 总经理 Sadiq Panjwani 说道，“其设计初衷就是让系统工程师快速开发高度可靠又具备竞争力的产品。”

Vizor 与所有 Teledyne FLIR 机器视觉相机一样拥有便于集成的紧凑外形、3 年质保的全金属机身、丰富的在线资源以及优秀的技术支持团队。

关于 Vizor 5GigE 相机系列的更多信息，请访问网站。

媒体联系认：

Jennifer Yeung

Jennifer.yeung@teledyneflir.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44a56b79-a907-425b-869d-510f6144b514