English French

Quadient lance la consigne colis Grand Format pour répondre à la demande croissante de gestion et livraison de produits volumineux

Paris, le 22 septembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce aujourd’hui le lancement de ses Consignes Colis Grand Format Parcel Pending by Quadient, une solution automatisée conçue spécialement pour les métiers amenés à livrer des marchandises grand format et hors gabarit à leurs clients.

Le nouveau modèle élargit la gamme de produits pouvant être retirés dans une consigne, acceptant la plupart des achats en ligne et s'intégrant parfaitement aux autres solutions de consignes automatiques Parcel Pending by Quadient. Les consignes colis Grand Format sont particulièrement adaptées aux commerces de détail, grossistes et immeubles collectifs qui cherchent à gérer davantage de types et formats de produits livrés, allant du matériel de construction aux équipements sportifs, le mobilier ou les outils de jardinage. Les consignes colis Grand Format sont disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, et prochainement dans d’autres pays européens.

Les consignes colis Grand Format Parcel Pending by Quadient sont évolutives et personnalisables, proposées au choix avec un grand compartiment ou trois compartiments séparés. La solution offre un accès 24h/24 et 7j/7 en environnement intérieur ou extérieur, et s'intègre aux applications et sites internet des enseignes, distributeurs, résidences et autres organisations.

« Alors que la vente en ligne continue de se développer rapidement, les consommateurs s'attendent à pouvoir retirer ou retourner des produits de toutes tailles de manière pratique et rapide. Les nouvelles consignes Grand Format Parcel Pending by Quadient aident les commerçants et les résidences à répondre à cette demande. Par ailleurs, la solution permet aux enseignes et grossistes d'assurer une mise à disposition rapide des commandes afin que leurs clients professionnels et artisans puissent rapidement regagner leurs chantiers », a déclaré Benoit Berson, Directeur des Solutions Consignes Colis automatiques chez Quadient. « Les consignes colis Grand Format Parcel Pending by Quadient sont pratiques et accessibles en libre-service pour les retraits et les retours, ce qui améliore l'expérience globale de l'utilisateur, réduit les files d'attente aux caisses et permet de remettre les stocks en rayon plus rapidement ».

Quadient opère près de 16 900 consignes colis dans le monde. Des milliers d'entreprises dans les secteurs de la distribution, des services de transport, de l'enseignement supérieur et de la gestion foncière font confiance aux solutions de consignes colis automatiques Quadient, ouvertes et accessibles à tous.

Pour en savoir plus sur les Consignes Colis Grand Format Parcel Pending by Quadient, rendez-vous sur www.parcelpending.com/en-gb/locker-solutions/oversize-lockers/ (en anglais).

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 – alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com





Pièce jointe