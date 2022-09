AKWEL : PUBLICATION DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

French English

Jeudi 22 septembre 2022

PUBLICATION DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, annonce ses résultats semestriels 2022, arrêtés par le Directoire le 19 septembre 2022. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 30.06.2022 30.06.2021 Var. en % Chiffre d’affaires 491,0 487,6 0,7 % Excédent brut d’exploitation 42,3 64,7 (34,6) % Résultat opérationnel courant 17,7 50,0 (64,6) % Marge opérationnelle courante 3,6 % 10,3 % -6,7 pts Résultat opérationnel 17,2 50,7 (66,1) % Résultat financier (10,0) (0,6) - Résultat net (pdg) 1,9 38,0 (95,0) % Marge nette 0,4 % 7,8 % -7,4 pts

ACTIVITÉ EN PROGRESSION SUR UN MARCHÉ AUTOMOBILE TOUJOURS PERTURBÉ

AKWEL a enregistré au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 491,0 M€, stable en publié par rapport au premier semestre 2021, mais en progression de 5 % à périmètre et taux de change constants, alors que la production automobile mondiale est restée en recul sur la période (-1,8 %1). Le chiffre d’affaires publié intègre, pour la première fois, l’application de la norme IAS 29 (« informations financières dans les économies hyper-inflationnistes ») impactant les filiales turques, générant un réajustement de +2,9 M€ par rapport au chiffre communiqué en juillet. Sur un marché toujours largement perturbé par les contraintes d’approvisionnement, le groupe a notamment réalisé une forte croissance en Amérique du Nord (+18,4 %).

BAISSE MARQUÉE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

Comme cela a été communiqué par le groupe lors de la publication du chiffre d’affaires semestriel, les résultats semestriels enregistrent une baisse significative. Ils sont impactés par la forte inflation subie sur les matières premières, les composants, l’énergie, les transports et les coûts salariaux. Pour AKWEL, ces hausses substantielles représentent sur le semestre un surcoût de 31,6 M€ et sont répercutées partiellement et progressivement sur les prix de vente compte tenu des conditions et délais de négociation.

Dans ce contexte, l’excédent brut d’exploitation s’affiche en baisse de 34,6 % à 42,3 M€, et le résultat opérationnel courant régresse de 64,6 % à 17,7 M€, soit une marge opérationnelle courante de 3,6 % du CA, en baisse de 6,7 points. Le résultat financier est dégradé de 9,4 M€ du fait de l’application de la norme IAS 29 précédemment mentionnée. La charge d’impôts représente 5,1 M€ contre 12,2 M€ au premier semestre 2021, conduisant à un résultat net part du groupe de 1,9 M€ (marge nette de 0,4 %).

La génération de free cash-flow est de 16,9 M€ comparée à 44,4 M€ au premier semestre 2021. Après décaissement du dividende et remboursement d’emprunts pour 22,1 M€, la trésorerie nette du groupe (incluant les dettes sur obligations locatives) ressort au 30 Juin 2022 à 105,7 M€ contre 98,2 M€ au 31 décembre 2021.

CRÉATION D’UN TROISIÈME DOMAINE D’EXPERTISE

Parmi ses priorités, le groupe s’est donné pour objectif d’accélérer en 2022 l’évolution de son potentiel produits dans le cadre de la transition vers les nouvelles motorisations électriques ou hydrogène, tout en poursuivant le développement engagé de la solution TAMIC pour la récupération des particules de freins. En plus du management des fluides et des mécanismes, AKWEL développe désormais des pièces de structure pour les véhicules électriques, comprenant par exemple les modules électroniques, les intérieurs de pack batterie, les trappes EV, les casings des batteries de service ou encore les goulottes de câbles. Le groupe pourra ainsi saisir les nombreuses opportunités liées au déploiement rapide des véhicules électriques tout en s’appuyant sur ses savoir-faire et ses ressources technologiques existants, permettant une maîtrise facilitée des risques produits et industriels.

PERSPECTIVES SUR L’EXERCICE 2022

Sur un marché automobile mondial toujours très perturbé, AKWEL confirme sa prévision d’une croissance modérée du chiffre d’affaires sur l’exercice 2022, avec notamment une bonne performance attendue au troisième trimestre. Compte tenu du contexte inflationniste et de l’impact continu des difficultés d’approvisionnement sur l’activité des constructeurs, le groupe reste toutefois prudent vis-à-vis des prévisions du secteur, même si le second semestre devrait voir s’appliquer les premiers effets des hausses de prix de vente.





Prochain communiqué : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022, le 10 novembre 2022, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structures des véhicules électriques. Le groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 700 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

