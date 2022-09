Lacroix poursuit son développement stratégique avec le renforcement de sa ligne managériale.

French English

LACROIX POURSUIT SON DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE

AVEC LE RENFORCEMENT DE SA LIGNE MANAGERIALE

Avec son plan stratégique Leadership 2025, lancé en avril 2021, le Groupe LACROIX entend quasiment doubler de taille – un changement de dimension porté par une expansion sur des marchés stratégiques à l’international, couplé au renforcement de son leadership technologique et opérationnel.

Aussi, pour accompagner son fort développement, LACROIX renforce sa ligne managériale avec la nomination de Stéphane KLAJZYNGIER en tant que Président de LACROIX North America, de Louis POURDIEU, qui prend la tête de l’activité Electronics dans la zone EMEA, et enfin de Serge LAVERDURE, à la direction du Centre de Design de LACROIX.

Accompagner le déploiement stratégique du Groupe à l’international

Avec l’acquisition de Firstronic aux Etats-Unis fin décembre 2021, l’activité Electronics adresse un nouveau marché domestique, avec de très importants potentiels commerciaux. En prenant une position stratégique en Amérique du Nord, LACROIX concrétise une étape importante du développement de l’ensemble de ses activités à l’international.



Pour accompagner cette stratégie, LACROIX déploie une nouvelle organisation dédiée et nomme Stéphane KLAJZYNGIER. Actuellement Directeur général exécutif de l’activité Electronics, il devient Président de LACROIX North America. Il sera basé dans le Michigan (Etats-Unis), à compter du 1er octobre 2022 et aura pour mission d’accompagner l’intégration de Firtronic dans l’activité Electronics et le développement local des activités Environment et City, notamment par des acquisitions ciblées.

Titulaire d’un MBA en Finance de Pace University de New York, il a occupé plusieurs postes de Direction d’envergure internationale dans l’univers des Télécommunications.

Dans les années 90, une première expérience dans le domaine des batteries portables le conduit au Japon pour le compte du groupe Saft. Il est ensuite chargé par Alcatel de l’implantation en Chine de sa division Mobile Phones, depuis la R&D jusqu’à la commercialisation. Division dont il devient par la suite le Président. A cette époque, il conclut aussi une Joint-Venture avec TCL.

En 2005, il devient Président et CEO de Radio Frequency Systems (RFS), un groupe spécialisé dans les infrastructures de télécommunications mobiles et broadcast, présent notamment en Allemagne, aux Etats-Unis, en France, en Chine au Brésil et en Australie.

Il rejoint LACROIX le 1er juin 2015 au poste de Directeur Général de l’activité Electronics, devenu Directeur Général Exécutif en juillet 2018.

Stéphane KLAJZYNGIER déclare : « Après 7 années passées à la tête de l’activité Electronics, je suis ravi de ce nouveau défi. Je suis impatient de travailler avec les équipes pour poursuivre l’intégration de Firstronic, devenu LACROIX Electronics North America et accompagner les prochains développements du Groupe sur la zone Amérique du Nord. »

Poursuivre l’excellence opérationnelle de l’activité Electronics dans la zone EMEA

Par ailleurs, LACROIX annonce l’arrivée de Louis POURDIEU pour succéder à Stéphane KLAJZYNGIER en tant que Directeur général exécutif de l’activité Electronics de LACROIX sur la zone EMEA - une prise de poste opérationnelle effective à compter du 15 septembre 2022. Membre du Comité Exécutif du Groupe LACROIX, Louis POURDIEU aura pour mission de poursuivre l’exécution du plan stratégique de l’activité avec des objectifs ambitieux en termes de satisfaction clients et de performance opérationnelle.

Diplômé de Centrale Paris et titulaire d’un MBA de l’Insead, Louis POURDIEU cumule plus de 25 ans d’expérience dans les directions opérationnelles et produits de grands groupes du secteur Automotive - Faurecia et Valeo, où il a notamment occupé la position de CEO de la JV entre Valeo et Siemens dans le domaine des composants de transmission haute tension.

En réaction à sa nomination, Louis POURDIEU témoigne : « Je suis fier de rejoindre LACROIX et d’accompagner son développement auprès d’équipes aussi passionnées. Le positionnement et l’expertise de son activité Electronics sont des atouts indéniables pour accompagner nos clients »

Renforcer le leadership technologique du design LACROIX

Enfin, un pilier majeur de son plan stratégique, LACROIX renforce la direction de l’offre de design de l’activité Electronics en nommant Serge LAVERDURE à sa tête, à compter du 12 septembre 2022.

Sa principale mission, en capitalisant notamment sur les plateformes technologiques développées au sein des activités City et Environment, est d’accompagner le développement stratégique de l’offre design de LACROIX par le développement de solutions IoT industrielles, d’intelligence artificielle et de design d’équipements électroniques et mécatroniques pour des applications critiques pour les secteurs industriel, domotique, automobile et médical.

Fort d’un début de carrière dans la R&D auprès du groupe Safran, Serge LAVERDURE s’est par la suite spécialisé dans le développement de logiciels et systèmes embarqués pour l’équipementier automobile Magnetti-Marelli, puis Ayrton Technology, une entreprise qu’il a co-fondé et développé à l’international pendant 10 ans, et enfin, l’éditeur de logiciels ESI Group, au sein duquel il était notamment en charge ces 10 dernières années des activités Contrôle et Systèmes Virtuels et Conduite Autonome.

« La R&D est très clairement l’un des moteurs stratégiques du Groupe, avec notamment le développement de produits de design LACROIX. Je suis particulièrement honoré de rejoindre les équipes LACROIX et poursuivre les efforts entrepris jusque-là. », confirme Serge LAVERDURE.

