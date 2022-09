EQUASENS : Résultats Semestriels 2022

English French

Villers-lès-Nancy, le 22 septembre 2022 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats Semestriels 2022

Poursuite de la croissance : Chiffre d’affaires : + 10 , 30 % à 103 , 57 M€ Résultat Opérationnel Courant : + 5 , 37 % à 25 , 76 M€ Résultat Net : + 18 , 92 % à 20 , 95 M€

Maintien des ambitions du Groupe sur le 2nd semestre, en particulier de rentabilité.





En millions d'euros S1 2020 S1 2021 S1 2022 Variation

2022/2020 Variation

2022/2021 Chiffre d’Affaires 77,93 93,90 103,57 + 32,90 % + 10,30 % Résultat Opérationnel Courant 20,74 24,45 25,76 + 24,25 % + 5,37 % ** Résultat Net 13,50 17,62 20,95 * + 55,26 % + 18,92 % Résultat Net PDG 12,63 16,59 19,73 + 56,19 % + 18,96 % Résultat de base par action

(en € - Part Groupe) 0,84 1,10 1,31 + 56,67 % + 19,10 %

* Impact option IP BOX + rendements financiers

** Impact des Frais Généraux en augmentation vs S1 2021

Le Groupe poursuit le déploiement de pandaLAB Pro , sa messagerie sécurisée de santé, qui assure le renforcement de la coordination des soins, entre les professionnels de santé, au profit des patients.

Suivi des référencements Ségur : MédiStory 4 (Division MEDICAL SOFT) est le premier logiciel médecin référencé. DOMILINK HAD, MEDILINK, HOSPILINK, TITAN : sur les couloirs Hôpital, Médecine de Ville et Médico-Social au sein de la Division AXIGATE LINK, Equasens est le seul groupe à avoir cette triple certification. Les solutions id. by Pharmagest - DOMILINK SSIAD et TITANLINK pour les couloirs Officine et Médico-Social sont en cours d’instruction par l’ANS.







Le Conseil d’Administration d’EQUASENS, réuni en séance le 22 septembre 2022 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2022. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Résultats au 30 juin 202 2





Le Groupe Equasens enregistre une progression de son Chiffre d’Affaires au 30 juin 2022 de 10,30% à 103,57 M€ par rapport au 1er semestre 2021. A périmètre comparable, le Chiffre d’Affaires est en progression de 7,68% à 101,11 M€ ce qui confirme le bien-fondé de l’acquisition de PROKOV EDITIONS réalisée au T4 2021.

Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe ressort en hausse de 5,37% à 25,76 M€ au 30 juin 2022, notamment impacté par l’augmentation des frais généraux, non récurrents, par rapport au 1er semestre 2021. Sur l’exercice 2022, le ratio ROC/CA suivra les mêmes tendances que les années passées.

Résultat Opérationnel Courant de la Division PHARMAGEST à 17 , 0 5 M€ en progression de 0,86 %. La Division poursuit sereinement sa trajectoire de croissance soutenue par la très forte accélération du volume d’activités de l’offre des étiquettes électroniques en France ainsi que par l’augmentation significative en Italie des revenus récurrents liée aux nouvelles installations de pharmacies réalisées en 2021.

Résultat Opérationnel Courant de la Division AXIGATE LINK à 4,64 M€ en progression de 6,42 %. Toutes les activités progressent, portées par une dynamique commerciale forte. En parallèle du déploiement de ses "nouvelles" solutions, tant sur le secteur médico-social (TITANLINK, DOMILINK - HAD et SSIAD, HOSPILINK, MEDILINK) qu'en télémédecine (ETPLINK, CARELIB EHPAD et eNephro), la Division poursuit la commercialisation de pandaLAB Pro pour promouvoir la coordination des soins au profit des patients et planifie les premières installations de sa nouvelle solution INFILINK, 100% mobile dédiée aux Infirmières Libérales.

Toutes les activités progressent, portées par une dynamique commerciale forte. En parallèle du déploiement de ses "nouvelles" solutions, tant sur le secteur médico-social (TITANLINK, DOMILINK - HAD et SSIAD, HOSPILINK, MEDILINK) qu’en télémédecine (ETPLINK, CARELIB EHPAD et eNephro), la Division poursuit la commercialisation de pandaLAB Pro pour promouvoir la coordination des soins au profit des patients et planifie les premières installations de sa nouvelle solution INFILINK, 100% mobile dédiée aux Infirmières Libérales. Résultat Opérationnel Courant des Autres Divisions (E-CONNECT + MEDICAL SOFT + FINTECH) à 4,08 M€ en progression de 27,97%. A l’exception de la FINTECH dont le secteur d’activités pâtit de difficultés conjoncturelles, les Divisions E-CONNECT et MEDICAL SOFT maintiennent leur niveau de rentabilité.





Le Résultat Net s’établit à 20,95 M€ (+18,92%) et le Résultat Net Part du Groupe à

19,73 M€ (+18,96%). Au 30 juin 2022, le Résultat de Base par Action s’élève à 1,31€ contre 1,10€ au 30 juin 2021 (+19,10%).



Principaux éléments du bilan consolidé





La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Equasens au 30 juin 2022 est en progression à 121,74 M€ comparée à 107,87 M€ au 31 décembre 2021.

Avec une trésorerie nette (déduction faite de tous les emprunts) de 45,45 M€, le Groupe Equasens conserve une autonomie forte et une capacité importante d’investissements pour des opérations de croissance externe.

Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2022 s’élèvent à 161,78 M€.

Faits marquants du 1 er semestre 202 2



Nouvelle Gouvernance







Dominique PAUTRAT ayant quitté ses fonctions de Directeur Général du Groupe Equasens pour prendre la Présidence du Directoire de La Coopérative WELCOOP, maison-mère du Groupe Equasens, depuis le 22 avril 2022, c’est Denis SUPPLISSON qui a été nommé Directeur Général à compter du 23 avril 2022 et a pris sa suite. Grégoire de ROTALIER, nommé en juillet 2020, a conservé son mandat de Directeur Général Délégué et, tout en poursuivant le développement de la Division AXIGATE LINK qu’il dirige, confirme son implication sur les dossiers transversaux du Groupe Equasens.

Changement de dénomination sociale





L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 mai au Siège Social de la société a adopté la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.

Cette nouvelle identité consacre l’interopérabilité des solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce le positionnement du Groupe autour de sa stratégie « Patient Centré » initiée depuis plus de 10 ans :

EQUA renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ;

renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ; SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

Cette nouvelle dénomination se trouve ainsi en parfaite harmonie avec la baseline du Groupe « Plus de technologie pour plus d’humain ».

« Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux refléter l’identité du Groupe dans la diversité de ses activités et des nouveaux marchés qu’il adresse. Nous ne sommes plus seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le Groupe est aujourd’hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques l’ensemble des professionnels de santé en France et demain en Europe » déclare Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Equasens.

Suivi des référencements au Ségur du Numérique en Santé



MédiStory 4 a été le premier logiciel de gestion de cabinet médical à obtenir son numéro unique de référencement Ségur sur le couloir Médecine de Ville. PROKOV EDITIONS (Division MEDICAL SOFT) est éditeur de ce logiciel leader en environnement Apple et présent sur le marché depuis plus de 30 ans. MédiStory 4, la dernière version du logiciel diffusée depuis 4 ans, bénéficie de toutes les fonctions Ségur. Les 155 points d’exigences fonctionnelles ont été scrupuleusement intégrés au logiciel, sans pour autant nuire à la fluidité et à l’ergonomie exigée par les professionnels de santé habitués à nos logiciels. Cette version est déployée auprès des utilisateurs depuis juin 2022.



Sur les 3 couloirs Hôpital, Médecine de Ville et Médico-Social, le Groupe Equasens est le seul à avoir cette triple certification : La solution DOMILINK HAD a obtenu ses 3 numéros uniques de référencement Ségur sur les 3 DSR (Dossier de Spécifications de Référencement) du couloir Hôpital : DPI (Dossier Patient Informatisé), PFI (Plateforme d’Intermédiation) et RI (Référentiel d’Identité). Avec la gamme DOMILINK, DICSIT INFORMATIQUE est leader sur le secteur de l’hospitalisation à domicile avec 160 établissements équipés. Ces référencements viennent concrétiser une année complète de développements pour intégrer et optimiser les fonctionnalités Ségur ; de participation aux Task Forces pour échanger avec les acteurs du secteur et identifier les freins actuels au déploiement des services socles (DMP, MSS, …) ; d’engagement des équipes Recherche & Développement et du Bureau d’Etudes de DICSIT INFORMATIQUE. L’offre logicielle HOSPILINK, développée par les équipes AXIGATE, a obtenu le référencement Ségur dans le cadre du DSR DPI (Dossier Patient Informatisé) du couloir Hôpital avec les 3 profils suivants : Hôpital - DPI : Général / Hôpital - DPI : Intégration INS / Hôpital - DPI : Client web DPI. A l’occasion de l’instruction de ce dossier HOSPILINK, le collège de référencement de l’ANS a contrôlé la conformité du logiciel aux exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques requises et a notamment pu constater "que la gestion des données et le respect des procédures des services socles (étaient) opérés dans un cadre applicatif qui est de nature à fournir des garanties raisonnables quant à la conformité au référentiel d’exigences et de scénarios de conformité publié". ICT SOLUTIONS a obtenu le référencement Ségur de son logiciel MEDILINK , dédié aux cabinets médicaux et structures d’exercice coordonné (MSP, CPTS,…), pour toutes spécialités et organisations (médecin généraliste et spécialiste, sage-femme, infirmière, masseur kinésithérapeute, pharmacien, pédicure podologue, orthophoniste, orthoptiste, chirurgien-dentiste, psychologue, intervenants médico-sociaux), répondant aux exigences des autorités de tutelles. Disponible sur PC et MAC, MEDILINK est également accessible sous la forme d’une application et module complémentaire, MEDILINK App, depuis une tablette ou un smartphone pour accéder aux données principales du dossier des patients et aux agendas. Dernière en date, la solution TITAN a obtenu le référencement Ségur de son Dossier Usager Informatisé. MALTA INFORMATIQUE est ainsi le premier éditeur de la filière EHPAD à obtenir ce référencement. Avec près de 3.000 établissements équipés pour gérer au quotidien près de 240.000 patients, l’application TITAN modélise, dans une seule et même base de données, l’ensemble des processus de prise en charge des patients. Constituée de nombreuses briques applicatives, cette suite logicielle permet d’apporter une réponse efficace et différenciatrice dans le cadre de l’évolution du secteur médico-social. Les solutions id.by Pharmagest, DOMILINK SSIAD et TITANLINK qui intéressent les couloirs Officine et Médico-Social sont déposées et en cours d’instruction auprès de l’Agence du Numérique en Santé.







Evénements significatifs survenus depuis le 30 juin 202 2



Le Groupe Equasens complète 3 prises de participation majoritaire







L'observance thérapeutique est un enjeu capital au niveau européen dans la prise en charge des patients âgés ou atteints de maladies chroniques. En 2022, le Groupe poursuit sa stratégie tournée vers le patient et la bonne observance des traitements et annonce la prise de participation complémentaire dans le capital de 3 de ses filiales européennes :

MULTIMEDS, société irlandaise de production et de distribution des piluliers manuels ;

CAREMEDS, société anglaise d’édition du logiciel eMAR de traçabilité, en officine et en EHPAD, des médicaments préparés en piluliers ;

I-MEDS, société allemande ayant pour activité la vente en gros et la distribution d'équipements et d'accessoires pour l'approvisionnement en médicaments des patients et des pharmacies.





Ces différentes opérations vont permettre au Groupe Equasens d’accélérer son expansion et sa présence dans plusieurs pays d’Europe. Précisément :

au Royaume-Uni avec le couplage de l’offre de traçabilité de la médication eMAR éditée par CAREMEDS avec celle de gestion des établissements TITANLINK éditée par MALTA INFORMATIQUE (MALTA entend dupliquer son Business Model à l’identique de ce qui a été réalisé et de ce qui fonctionne en Belgique avec MALTA BELGIUM) ;

en Allemagne avec l’enrichissement de l’offre des piluliers manuels MULTIMEDS par les solutions de robotisation de l’officine proposées par le Groupe, et notamment l’ajout des robots AUTOMEDS de remplissage semi-automatique de ces piluliers dont le design et les capacités correspondent parfaitement au marché germanique.

Perspectives pour le 2 nd semestre 202 2





Le Groupe Equasens continue de se distinguer avec les récentes certifications Ségur de ses offres logicielles - régulièrement, les premières parmi tous les acteurs du marché - et conforte son positionnement comme acteur structurant et leader dans le monde de la Santé.

Le Groupe Equasens est confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l’année 2022, compte-tenu par ailleurs du caractère non récurrent de frais constatés sur le 1er semestre.

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires du T3 2022 le 9 novembre 2022 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022 le 3 février 2023 (après bourse).

A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

