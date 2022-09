GROUPE GUILLIN : GROUPE GUILLIN ANNONCE L'ACQUISITION DE LA SOCIETE ITALIENNE CIESSE PAPER

GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 22 septembre 2022

GROUPE GUILLIN ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE ITALIENNE CIESSE PAPER

Leader européen en solutions d’emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe GUILLIN a acquis ce jour 90 % des titres de CIESSE PAPER, le spécialiste italien des emballages en carton sur le marché des fruits et légumes. Elisa et Lorenzo Govi, dirigeants actuels de la société familiale restent actionnaires à hauteur de 10 % et continuent d’assurer leurs rôles opérationnels au sein de l’entreprise.

Fort d’un savoir-faire reconnu et d’une large gamme, CIESSE PAPER a réalisé un chiffre d’affaires de 28M€ en 2021. Elle propose un service complet qui intègre la conception technique et graphique, la fabrication et la vente des emballages en carton à destination des producteurs et conditionneurs de fruits et légumes. Le site de CIESSE PAPER se situe près de Mantoue, localisation idéale pour fournir les zones principales de production de fruits et légumes aussi bien en Italie qu’en Europe.

Cette acquisition stratégique pour Groupe GUILLIN s’inscrit dans sa vision long terme qui vise à renforcer toujours plus et à compléter son expertise industrielle et commerciale afin de proposer la gamme d’emballages alimentaires multi-matériaux la plus large sur ses marchés et ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.

L’acquisition permettra à CIESSE PAPER de franchir une nouvelle étape et d’accélérer son développement en bénéficiant de l’expérience du Groupe Guillin.

« Nous sommes très heureux d’intégrer CIESSE PAPER dans notre Groupe et donner ainsi accès à nos clients à une gamme diversifiée et multi-matériaux unique en Europe » déclare Sophie Guillin, Directrice Générale du Groupe Guillin. « Cette acquisition est en complète adéquation avec notre stratégie de développement et de renforcement de notre présence sur le secteur des fruits et légumes en Italie et plus largement en Europe ».

« Toute l’équipe de CIESSE PAPER s’associe à ce projet qui est très motivant et marque le début d’une nouvelle aventure pour notre société. Nous rejoignons un groupe dynamique avec des valeurs identiques aux nôtres ; c'est un développement passionnant pour l'entreprise et ses salariés et nous sommes fiers de rejoindre le Groupe GUILLIN » indiquent Elisa et Lorenzo Govi, membres du Conseil d’administration de CIESSE PAPER.

A propos de Groupe GUILLIN :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires. Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 21 000 références de produits disponibles sur stock. L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières première recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 2900 collaborateurs. Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, coté sur Euronext Growth a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires net consolidé de 741M€.

