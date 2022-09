Pertumbuhan Pasar Memicu Reorganisasi Unit Solusi Kriogenik Terintegrasi pada Clean Energy and Industrial Gases Group Nikkiso

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Sept. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) dari Industri Kriogenik Nikkiso yang termasuk dalam grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan reorganisasi Unit Solusi Kriogenik Terintegrasi (ICS). Mengingat adanya pertumbuhan dan besarnya peluang pasar ICS dalam energi bersih dan terbarukan, ICS akan dibagi menjadi dua Unit Fungsi per 1 Oktober 2022.



Unit “Pengisian Bahan Bakar dan Solusi Nikkiso” baru akan terus mengembangkan bisnis di pasar pengisian bahan bakar hidrogen, pasar pengisian bahan bakar gas bumi, sistem skid mount, dan sistem turnkey. Mike Mackey (saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Senior ICS) akan menjadi Presiden Unit Bahan Bakar & Solusi Nikkiso. Semua staf dan fasilitas ICS yang ada akan tetap menjadi bagian dari Unit baru ini

Unit “Infrastruktur Energi & Proyek Strategis Nikkiso” (NESP) akan memperluas layanan Grup dalam memberikan solusi turnkey bagi infrastruktur energi termasuk pembangkit panas bumi, sistem distribusi hidrogen terkompresi, solusi pemulihan energi, dan sistem pengisian bahan bakar lepas pantai. Unit ini juga menyediakan dukungan turnkey kepada pembangkit Nikkiso Cosmodyne. Joseph Pak (saat ini menjabat sebagai Presiden ICS) akan bertindak sebagai Presiden NESP.

Departemen Teknik Penerapan Expander Nikkiso (NEAT) yang diketuai oleh Dr. Reza Agahi akan menjadi bagian dari unit NESP.

“Perubahan ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dan mengembangkan portofolio kami mengenai solusi pengembangan industri nol emisi karbon global,” demikian disampaikan oleh Peter Wagner, CEO Nikkiso CE&IG. “Perubahan tersebut juga mendukung visi kami untuk menjadi ‘Terdepan dalam perubahan dunia yang lebih sehat’.”

Perubahan ini semakin mengukuhkan komitmen Nikkiso untuk terus melayani pelanggan baik secara lokal maupun global.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (sekarang anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan memberikan layanan mengenai peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa (pompa, turboexpander, penukar panas, dll.), dan pabrik pemrosesan Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2) dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun lalu, Cryogenic Industries merupakan perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip dan grup yang dikelola beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

KONTAK MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com