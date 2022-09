Pertumbuhan Pasaran Memacu Penyusunan Semula Unit Integrated Cryogenic Solutions daripada Nikkiso Clean Energy dan Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Sept. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries Clean Energy & Industrial Gases Group (Kumpulan), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan sukacitanya mengumumkan penyusunan semula Unit Integrated Cryogenic Solutions (ICS) mereka. Hasil daripada pertumbuhan ICS dan peluang pasaran yang besar dalam tenaga boleh diperbaharui dan hijau, ICS kini akan berpecah kepada dua Unit Fungsian berkuat kuasa 1 Oktober 2022.



Unit “Nikkiso Fueling and Solutions” yang baharu akan terus memacu pertumbuhan perniagaan dalam pasaran penjanaan bahan api hidrogen, pasaran penjanaan gas asli, sistem pemasangan gelincir dan sistem turnkey. Mike Mackey (Naib Presiden Kanan ICS semasa) akan menjadi Presiden Nikkiso Fueling & Solutions. Semua kakitangan dan kemudahan ICS semasa akan kekal sebagai sebahagian daripada Unit baharu ini.

Unit “Infrastruktur Tenaga & Projek Strategik” (NESP) Nikkiso yang baharu akan memperluaskan tawaran Kumpulan untuk menyediakan penyelesaian siap guna untuk infrastruktur tenaga termasuk loji geoterma, sistem pengagihan hidrogen termampat, penyelesaian pemulihan tenaga dan sistem penjanaan api marin luar pesisir. Mereka juga akan menyediakan sokongan turnkey penuh untuk kilang Nikkiso Cosmodyne. Joseph Pak (presiden ICS semasa) akan berkhidmat sebagai Presiden NESP.

Jabatan Nikkiso Expander Application Technique (NEAT), yang diketuai oleh Dr. Reza Agahi, akan menjadi sebahagian daripada unit NESP.

“Perubahan ini dibuat untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kami dan membolehkan kami mengembangkan portfolio penyelesaian kami untuk mandat pelepasan sifar global yang semakin meningkat,” menurut Peter Wagner, Ketua Pegawai Eksekutif Nikkiso CE&IG. “Mereka terus menyokong visi kami untuk menjadi 'Memimpin perubahan kepada dunia yang lebih sihat'.”

Dengan perubahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk menjadi kehadiran global dan tempatan untuk pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat yang mengeluarkan dan menyediakan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.) dan loji memproses untuk Gas Industri, Pencairan gas asli ( LNG), Pencairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip dan kumpulan yang biasanya dikawal dengan kira-kira 20 entiti operasi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

HUBUNGAN MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com