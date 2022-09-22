市场增长推动Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group集成低温解决方案部门重组

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加利福尼亚州特曼库拉, Sept. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）集团公司旗下的Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称为“集团”）欣然宣布，将对其集成低温解决方案部门（ICS）进行重组。由于ICS的增长以及可再生能源和绿色能源的巨大市场机会，ICS将从2022年10月1日起分为两个职能部门。



新的“Nikkiso燃料和解决方案 ”（NFS）部门将继续推动氢燃料市场、天然气燃料市场、橇装系统和交钥匙系统的业务增长。Mike Mackey（现任ICS高级副总裁）将担任Nikkiso Fueling & Solutions总裁。ICS的所有现有工作人员和设施仍将属于这个新部门。

新的“Nikkiso能源基础设施和战略项目”（NESP）部门将扩大该集团的产品范围，为地热发电厂、压缩氢气分配系统、能源回收解决方案和海上船舶加油系统等能源基础设施提供交钥匙解决方案。他们还将为Nikkiso Cosmodyne工厂提供全面的交钥匙支持。Joseph Pak（现任ICS总裁）将担任NESP总裁。

Nikkiso Expander应用技术（NEAT）部门由Reza Agahi博士领导，该部门将隶属于NESP部门。

Nikkiso CE&IG首席执行官Peter Wagner表示：“这些调整是为了更好地服务我们的客户，让我们能够扩大自身的解决方案组合，实现不断增长的全球零排放使命。它们进一步支持我们的愿景，即‘引领变革，打造更健康的世界’。”

通过这些变革，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问www.nikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com