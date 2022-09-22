市場增長推動 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 重組綜合低溫解決方案部門

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加州德美古拉, Sept. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈重組其綜合低溫解決方案部門 (ICS) 。由於 ICS 的增長和可再生能源以及綠色能源的巨大市場機遇，ICS 現在將分為兩個功能部門，並於 2022 年 10 月 1 日生效。



全新的「Nikkiso Fueling and Solutions」部門將繼續推動氫氣燃料市場、天然氣燃料市場、撬裝系統和一站式系統的業務增長。Mike Mackey （現任 ICS 高級副總裁）將擔任 Nikkiso Fueling & Solutions 的總裁。所有現有的 ICS 工作人員與設施將仍然屬於這個新部門。

全新的「Nikkiso Energy Infrastructure & Strategic Projects (NESP)」（能源基礎設施和策略項目）部門將擴大集團的產品範圍，為能源基礎設施提供一站式解決方案，包括地熱發電廠、壓縮氫氣分配系統、能源回收解決方案以及海上船舶燃料系統。他們還將為 Nikkiso Cosmodyne 工廠提供全面的一站式支援。Joseph Pak （現任 ICS 總裁）將擔任 NESP 的總裁。

由 Reza Agahi 博士領導的 Nikkiso Expander Application Technique (NEAT) 部門將成為 NESP 部門的一部分。

據 Nikkiso CE&IG 行政總裁 Peter Wagner 表示：「作做出這些改變是為客戶提供更好的服務，並擴展我們的解決方案組合，以應對日益增長的全球零排放要求。他們進一步支持我們的願景，即『引領變革走向更健康的世界』。」

伴隨這些變更，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

｜電話：+1.951.383.3314

｜電郵：aquigley@cryoind.com