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2022年9月22日星期四

2022年上半年业绩

AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格），汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商，公布其2022年上半年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2022年6月30日 2021年6月30日 百分比变化 营业额 491.0 487.6 0.7% 经营总盈余 42.3 64.7 (34.6)% 主营业务利润 17.7 50.0 (64.6)% 主营业务利润率 3.6% 10.3% -6.7% 营业利润 17.2 50.7 (66.1)% 财务利润 (10.0) (0.6) - 净利润（集团） 1.9 38.0 (95.0)% 净利润率 0.4% 7.8% -7.4%

AKWEL的2022年上半年合并营业收入增长5%（按恒定范围和汇率计算），而同期全球汽车产量下降。虽然我们所处的市场在很大程度上仍受到供应短缺的影响，但集团在北美逆势取得了强劲增长（+18.4%）。

原材料、组件、能源、运输的成本以及工资成本都显现出较高的通胀，对上半年业绩产生了影响。部分涨幅逐渐反映在销售价格上。

2022年上半年产生1690万欧元的自由现金流，与此相比，2021年上半年为4440万欧元。截至2022年6月30日，集团净现金为1.057亿欧元，与此相比，截至2021年12月31日，净现金为9820万欧元。

在向新的电动或氢气发动机转型的大背景下，当前AKWEL正在开发电动汽车的结构部件，包括电子模块、电池组内部、电动汽车舱门、服务电池外壳和电缆管道。基于这些行动，集团将能够抓住电动汽车快速部署时期的众多机遇。

全球汽车市场仍未恢复常态，AKWEL证实了其对2022财年收入温和增长的预测，特别是预测第三季度将取得良好的业绩表现。然而集团对行业预测仍持谨慎态度，尽管下半年应该会看到销售价格上涨带来的第一波影响。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9700名员工。

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