2022年9月22日星期四
2022年上半年业绩
AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格），汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商，公布其2022年上半年业绩。
|账目合并数据（单位：百万欧元）
|2022年6月30日
|2021年6月30日
|百分比变化
|营业额
|491.0
|487.6
|0.7%
|经营总盈余
|42.3
|64.7
|(34.6)%
|主营业务利润
|17.7
|50.0
|(64.6)%
|主营业务利润率
|3.6%
|10.3%
|-6.7%
|营业利润
|17.2
|50.7
|(66.1)%
|财务利润
|(10.0)
|(0.6)
|-
|净利润（集团）
|1.9
|38.0
|(95.0)%
|净利润率
|0.4%
|7.8%
|-7.4%
AKWEL的2022年上半年合并营业收入增长5%（按恒定范围和汇率计算），而同期全球汽车产量下降。虽然我们所处的市场在很大程度上仍受到供应短缺的影响，但集团在北美逆势取得了强劲增长（+18.4%）。
原材料、组件、能源、运输的成本以及工资成本都显现出较高的通胀，对上半年业绩产生了影响。部分涨幅逐渐反映在销售价格上。
2022年上半年产生1690万欧元的自由现金流，与此相比，2021年上半年为4440万欧元。截至2022年6月30日，集团净现金为1.057亿欧元，与此相比，截至2021年12月31日，净现金为9820万欧元。
在向新的电动或氢气发动机转型的大背景下，当前AKWEL正在开发电动汽车的结构部件，包括电子模块、电池组内部、电动汽车舱门、服务电池外壳和电缆管道。基于这些行动，集团将能够抓住电动汽车快速部署时期的众多机遇。
全球汽车市场仍未恢复常态，AKWEL证实了其对2022财年收入温和增长的预测，特别是预测第三季度将取得良好的业绩表现。然而集团对行业预测仍持谨慎态度，尽管下半年应该会看到销售价格上涨带来的第一波影响。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9700名员工。
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