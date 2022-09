L'Oréal : Communiqué : "L’Oréal signe un accord pour l’acquisition de Skinbetter Science, une marque américaine de soin de la peau prescrite par les professionnels de santé"

English French

L’Oréal signe un accord pour l’acquisition de Skinbetter Science, une marque américaine de soin de la peau prescrite par les professionnels de santé

Clichy, le 23 septembre 2022 – L’Oréal vient de signer un accord en vue de l’acquisition Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, recommandée par les professionnels de santé pour l’efficacité de ses ingrédients brevetés ainsi que l’ultra sensorialité et la richesse de ses textures.

Skinbetter Science a été fondée en 2016 par Jonah Shacknai, Justin Smith et Seth Rodner, professionnels de l’industrie pharmaceutique. La croissance de la marque est l’une des plus fortes parmi celles de soin prescrites aux Etats-Unis. Skinbetter Science, réputée pour ses formulations innovantes, intègre des actifs de pointe destinés aussi bien aux soins anti-âge, hydratants, nettoyants et exfoliants, qu’à la protection solaire et aux peelings. Fondées sur la connaissance approfondie en dermatologie et en chimie, ces formulations innovantes sont étayées par des essais cliniques dirigés par des professionnels membres de l’American Board of Dermatology.

Les produits Skinbetter Science sont essentiellement prescrits par un réseau composé des meilleurs dermatologues, chirurgiens plastique et médecins esthétique aux États-Unis et distribués par une équipe médicale répartie sur tout le territoire.

Skinbetter Science a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 95 millions de dollars sur douze mois glissants au 31 juillet 2022. L’équipe dirigeante actuelle continuera de gérer l’activité, depuis le siège social installé en Arizona, sous la supervision de Christina Fair, présidente de la Division Cosmétique Active de L’Oréal USA.

Pour Myriam Cohen-Welgryn, présidente de la Division Cosmétique Active du groupe L’Oréal, « l’acquisition de Skinbetter Science viendra parfaitement compléter le portefeuille de la Division Cosmétique Active et contribuer fortement à la mission qui est la nôtre depuis toujours : faire progresser la santé et la beauté grâce à la science et l’innovation. Je suis convaincue que cette marque américaine à forte croissance offre un immense potentiel sur le plan international. »

David Greenberg, directeur général de L’Oréal USA et président de la zone Amérique du Nord, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Skinbetter Science. Je suis certain que la marque renforcera notre présence sur le marché nord-américain de la dermocosmétique, une activité qui présente un fort potentiel de croissance. Pour Christina Fair, notre Division Cosmétique Active et moi-même, cette acquisition offre l’opportunité de tirer parti de l’expertise de la fantastique équipe qui a donné naissance à cette marque et de consolider la relation de confiance qu’elle a su tisser avec ses partenaires du monde médical, afin de renforcer encore notre part de marché dans ce métier. »

Pour Jonah Shacknai, fondateur et président exécutif de Skinbetter Science, « Toute l’équipe de Skinbetter Science se réjouit de rejoindre la famille L’Oréal, leader mondial de la beauté. Le leadership de L’Oréal, ses ressources et son envergure internationale extraordinaires vont nous permettre de maximiser les opportunités pour les centres de médecine esthétique et pour les patients, ainsi que pour nos collègues de Skinbetter Science. Nous sommes très fiers de tout ce que nous avons accompli en tant que marque indépendante, et avons aujourd’hui hâte de collaborer avec un groupe mondial aussi innovant et socialement responsable. Nous pensons sincèrement que les missions et les valeurs de nos deux entreprises sont parfaitement en phase. »

Cette acquisition devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2022, sous réserve des approbations

réglementaires usuelles et aux autres conditions de clôture habituelles.

