Communiqué Orange : Caroline Guillaumin est nommée Directrice exécutive de la Communication

Communiqué de presse

Paris, le 23 septembre 2022

Caroline Guillaumin est nommée Directrice exécutive de la Communication

Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, nomme Caroline Guillaumin en tant que Directrice exécutive de la Communication du groupe à compter du 2 janvier 2023, elle prendra ainsi la succession de Béatrice Mandine. Elle sera à ce titre membre du Comité exécutif.

Caroline Guillaumin est actuellement Directrice des Ressources humaines et de la Communication du groupe Société Générale. Elle a débuté sa carrière en 1989 dans les hautes technologies au sein de startups en France et aux États-Unis. En 1997, elle rejoint Verity, alors leader des moteurs de recherche Internet comme Directrice Marketing et Communication pour l’Europe, puis évolue entre 1999 et 2009 à différents postes de Directrice de la Communication et du développement durable chez Alcatel, SFR puis Alcatel-Lucent.

En janvier 2010, elle prend la Direction de la Communication du groupe Société Générale et devient également, en juin 2017, Directrice des Ressources humaines du Groupe. Caroline Guillaumin est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux et titulaire d'un Master of Arts en relations internationales de l’université de Boston.

Christel Heydemann a déclaré : « Je suis ravie d’accueillir Caroline Guillaumin au sein de l’équipe dirigeante. Elle accompagnera le déploiement du futur plan stratégique et jouera un rôle essentiel pour la communication auprès des salariés et de l’ensemble des parties prenantes externes du Groupe. Je compte sur son expérience pour continuer à renforcer la puissance de la marque Orange dans tous les pays. Enfin, je souhaite remercier chaleureusement Béatrice Mandine pour les années qu’elle a passé à promouvoir et défendre l’image et les valeurs du groupe Orange ».

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 137 000 salariés au 31 mars 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe servait 278 millions de clients au 31 mars 2022, dont 232 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

