SP Group A/S overtager Meditec Plaststøbning A/S

Resumé

SP Group har idag indgået aftale med ejerne af Meditec Plaststøbning A/S om at købe virksomheden i Helsingør inklusive overtagelse af gæld (enterprise value) på DKK 81 mio. Køber er SP Moulding A/S.

Købet af den velfungerende virksomhed med speciale i produktion af sprøjtestøbte healthcare produkter og montage accelererer SP Groups vækst og øger vores markedsandel af sprøjtestøbt plast til medico markedet. Samtidig tilføjes flere nye kunder til vor i forvejen brede palette.

Den ene af ejerne, Thomas Bo Iversen, fortsætter i ledelsen som administrerende direktør, og den anden ejer, Kennet Filsø Madsen, fortsætter i Bestyrelsen.

Meditec Plaststøbning A/S

Meditec er en moderne sprøjtestøbevirksomhed med produktion i Helsingør, Danmark. Meditec har rødder tilbage til 1976, hvor virksomheden blev grundlagt.

Meditec er en af Danmarks førende underleverandører inden for healthcare branchen med udvikling, fremstilling og montage af plastløsninger og vil bidrage til at styrke SP Groups kompetencer indenfor healthcare segmentet. Virksomheden betjener kunder i Danmark og udlandet med healthcare løsninger og er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 13485.

Meditec råder over en moderne og alsidig maskinpark til plastløsninger indenfor medico segmentet. Ved konstant at fokusere på de nyeste teknologier, uddannelse af medarbejdere og investeringer i nye maskiner kan vi skabe de bedste rammer for både kvalitet og pris for vore kunder.

Virksomheden råder over en moderne fabriksbygning på ca. 3.400 m², som SP Group A/S overtager i en separat transaktion.

Meditec har opbygget et stærkt brand, hvorfor Meditec fortsætter under sit hidtidige navn.

Virksomheden oplyser ikke omsætningen, men der blev realiseret et normaliseret EBITDA på ca. DKK 16 mio. i seneste regnskabsår.

Virksomheden beskæftiger ca. 40 medarbejdere, som forventes at fortsætte.

Direktør Søren Ulstrup bliver ny bestyrelsesformand, og Frank Gad bliver ny næstformand.

