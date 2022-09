English Finnish

Rolf Jansson nimitetty Leipurin vt. toimitusjohtajaksi

Aspo-konserniin kuuluvan Leipurin Oyj:n toimitusjohtaja Heli Arantolan viimeiseksi työpäiväksi on tarkentunut 30.9.2022. Aspon 27.6.2022 julkaiseman pörssitiedotteen mukaisesti Arantola irtisanoutui siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson toimii 1.10.2022 alkaen Leipurin vt. toimitusjohtajana. Lisäksi Aspon kehitysjohtaja Mikko Heikkilä ottaa vastuulleen Leipurin valitut strategiset hankkeet. Leipurin uuden toimitusjohtajan valintaprosessi on käynnissä.



