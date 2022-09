Aarhus, den 23. september 2022

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 8 /2022

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30, jf. § 38, skal AGF A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse fra ”Anpartsselskabet af 10. Juni 1997 CVR-nr. 20419407 C/O Hans Vestergaard”, hvis ejerandel i AGF A/S nu er mere end 20 procent af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen

AGF A/S

Dan Holt Jessen

Økonomidirektør

Vedhæftet fil