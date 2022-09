Bombardier présentera ses activités axées sur l’écoresponsabilité ainsi que des possibilités de carrière au premier Festival aéronautique Volaria à Mirabel, au Québec

English French

En tant qu’entreprise québécoise, Bombardier est fière d’être un des principaux partenaires de ce festival aéronautique familial

Des possibilités de carrière à long terme dans l’industrie aéronautique locale seront présentées dans le cadre de cet événement

MONTRÉAL, 23 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’être un partenaire du tout premier festival aéronautique Volaria qui aura lieu à Mirabel, au Québec, les 24 et 25 septembre 2022. L’événement comprendra des spectacles aériens et des avions en exposition statique. De plus, de l’information sur l’industrie aéronautique dynamique du Québec y sera présentée.

« Bombardier est très heureuse de soutenir le Festival aéronautique Volaria – un événement permettant aux familles de venir voir des avions de près et d’avoir un aperçu du dynamisme de l’industrie aéronautique québécoise. Nous avons très hâte de présenter à un plus grand public l’ingéniosité qui fait la réputation de Bombardier, ainsi que ses actions en faveur de l’écoresponsabilité, a déclaré Ève Laurier, vice-présidente, Communications, Marketing et Affaires publiques. On ne sait jamais quand on éveille une passion qui pourrait se transformer un jour en une carrière fascinante. »

Le Festival Volaria salue la riche histoire de l’industrie aéronautique du Québec, une histoire dans laquelle Bombardier joue un rôle essentiel, alors que l’équipementier d’origine célèbre son 80e anniversaire cette année. Propulsée par l'esprit d’innovation, Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes.

Bombardier soutient fièrement l’événement à titre de partenaire Or par plusieurs initiatives. Le nouvel avion Challenger 3500, accompagné d’un équipage, sera en exposition statique. Chefs de file du segment de marché des avions d’affaires superintermédiaires, les avions Challenger sont assemblés et livrés à Dorval, au Québec. Bombardier est fière que le programme Challenger génère des centaines d’emplois bien rémunérés au sein de l’industrie aéronautique québécoise de calibre international et de contribuer grandement à l’économie locale par le biais de ses 8 000 employés au Québec et de ses nombreux fournisseurs.

Par ailleurs, le Festival Volaria a été reconnu carboneutre grâce au soutien de commandites, dont celle de Bombardier. Des crédits carbone seront utilisés afin de compenser les émissions de gaz à effet de serre associées à l’événement, une illustration de l’engagement de Bombardier en faveur de l’écoresponsabilité et des objectifs environnementaux de l’industrie. Pour illustrer davantage son ingéniosité novatrice et avant-gardiste, Bombardier mettra en lumière son projet de recherche EcoJet, lequel vise à réduire l’empreinte environnementale de l’aviation d’affaires. Dans le cadre de ce projet, Bombardier présentera un modèle à aile et fuselage intégrés représentant un avion d’affaires intermédiaire à échelle réduite. Ce prototype permet des essais en vol de configurations d’avion non traditionnelles qui pourraient grandement réduire la consommation de carburant dans les années à venir.

En plus de présenter ses produits et innovations à Volaria, Bombardier recherche des collaborateurs de talent enthousiastes désireux de concevoir et de construire les meilleurs avions d’affaires du monde. Plus de 500 postes aux niveaux de qualification divers sont disponibles chez Bombardier au Canada, dont une grande part dans la région de Montréal. Dans le cadre de ses initiatives de recrutement continu, des représentants de Bombardier seront sur place à un salon de l’emploi tenu par Aéro Montréal pour discuter d’emploi et d’occasions de carrière avec les visiteurs de Volaria.

On trouvera plus d’information sur le Festival Volaria en ligne. Pour en savoir plus sur les occasions de carrière chez Bombardier, visitez la section Carrières de notre site Web.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 3500 et Global sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

