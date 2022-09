WSP conclut l’acquisition de Capita REI et de GL Hearn, deux entreprises du groupe Capita plc

English French

MONTRÉAL, 23 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture de l’acquisition, annoncée précédemment, de deux entreprises basées au Royaume-Uni : Capita Real Estate and Infrastructure Ltd. (« Capita REI ») et GL Hearn Ltd. (« GLH »), toutes deux appartenant au groupe Capita plc.

Capita REI est l’un des principaux fournisseurs de services spécialisés de conseil, de conception, d’ingénierie, de gestion environnementale et de gestion de projet servant les propriétaires de terrains, d’immeubles et d’infrastructures, tandis que GLH fournit des conseils intersectoriels aux promoteurs et aux investisseurs. Ensemble, les deux entreprises ajouteront environ 1 000 employés basés au Royaume-Uni à l’effectif de WSP, renforçant ainsi son offre de services existante dans le pays et élargissant son offre de conseil stratégique.

« J’aimerais souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à nos 1 000 nouveaux experts en provenance de Capita REI et de GL Hearn, dont les solides antécédents ne manqueront pas d’influer positivement sur nos façons de faire et de renforcer notre effectif au Royaume-Uni », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de Groupe WSP. « Avec l’acquisition de Capita REI et de GL Hearn – sans oublier la clôture de l’acquisition de la division Environnement et infrastructures de Wood, annoncée récemment – WSP augmente sa présence, renforce sa proposition de valeur et accélère son potentiel de croissance au Royaume-Uni. »

« Nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux collègues de Capita REI et GL Hearn, car la concordance de nos capacités et cultures respectives viendra renforcer l’expertise de WSP sur ses marchés principaux. En outre, cette acquisition est parfaitement en phase avec nos ambitions stratégiques dans ces marchés et soutiendra la diversification de notre offre de conseil stratégique sur des marchés adjacents », a déclaré pour sa part Mark Naysmith, chef de la direction de WSP Royaume-Uni, Europe, Moyen-Orient et Afrique.

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos quelque 63 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La durabilité et la science étant omniprésentes dans son travail, WSP a tiré environ la moitié de ses 10,3 milliards de dollars (CAD) de revenus en 2021 de sources propres. Les actions de la société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez www.wsp.com.

Le présent communiqué de presse contient des informations ou des déclarations qui sont ou peuvent être des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « peut » , « sera » , « devrait » , « s’attendre à » , « planifier » , « anticiper », « croire » , « estimer » , « prédire » , « prévoir » , « projeter » , « avoir l’intention de » , « cibler » , « potentiel », « continuer » ou la forme négative de ces termes, ou des formules de nature similaire – dans la mesure où ils se rapportent à la Société, à une entité affiliée de la Société ou à la société issue du regroupement après l’acquisition – visent à indiquer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les renseignements et les énoncés relatifs à l’acquisition, à la nouvelle facilité de crédit à terme, aux avantages prévus de l’acquisition, à la croissance future de la Société, à ses résultats d’exploitation, au rendement de ses activités, à ses perspectives et à ses opportunités, aux synergies envisagées devant être réalisées et à certains ratios financiers prévus. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives se fondent sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces dernières, car rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes. Ces déclarations sont en effet sujettes à certains risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus, y compris les risques et incertitudes liés à ce qui suit : l’incapacité éventuelle à réaliser les avantages anticipés de l’acquisition, l’intégration des activités d’E et I, la perte de certains membres du personnel clé d’E et I, l’incapacité éventuelle à réaliser les synergies envisagées, l’endettement accru, le risque de transition, les coûts ou les responsabilités potentiels non divulgués liés à l’acquisition, la confiance accordée aux informations fournies par E et I, le changement de contrôle et d’autres dispositions et frais similaires, la nature des acquisitions, le fait que l’entreprise combinée continuera à faire face aux mêmes risques que la Société, les litiges éventuels et d’autres facteurs discutés ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 et du rapport de gestion de WSP pour le semestre terminé le 2 juillet 2022 (conjointement, les « rapports de gestion »), tous deux disponibles sous le profil de WSP sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La liste qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir un effet négatif important sur le rendement ou les résultats de WSP ou d’E et I. Les déclarations prospectives de WSP, dans leur intégralité, sont expressément sous réserve de la présente mise en garde. Pour de plus amples renseignements sur cette mise en garde concernant les déclarations prospectives, ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque pertinents susceptibles d’influer sur les résultats réels ou projetés de WSP, il convient de se reporter aux rapports de gestion, qui sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date des présentes. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent, WSP ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser de telles déclarations prospectives, écrites ou verbales, qui peuvent être formulées de temps à autre par elle-même ou en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément sous réserve de tous ces avertissements

