ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 23.9.2022 17.00

Enento Group allekirjoitti 180 miljoonan euron syndikoidun lainasopimuksen

Enento Group on tänään allekirjoittanut uuden pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyn, joka käytetään nykyisen rahoitusjärjestelyn uudelleenrahoitukseen. Rahoitussopimukseen kuuluvat 150 miljoonan euron pitkäaikainen laina ja 30 miljoonan euron valmiusluottolimiitti. Sopimus on kolmivuotinen, sisältäen kaksi optiota yhden vuoden laina-ajan pidentämiseen.

Laina korvaa lokakuussa 2018 allekirjoitetun rahoitusjärjestelyn, johon kuuluvat 160 miljoonan euron pitkäaikainen laina ja 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitti. Valmiusluottolimiittiä ei ole käytetty.

Lainasopimuksen marginaalit ovat sidottuja Enento Groupin taloudellisiin kovenantteihin ja sisältävät option sitoa marginaalit myös vastuullisuustavoitteisiin tulevaisuudessa.

OP Yrityspankki, Danske Bank ja Nordea Bank toimivat pääjärjestäjinä. OP Yrityspankki toimi koordinaattorina, vastuullisuuskoordinaattorina ja agenttina järjestelyssä.

