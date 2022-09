48% des grossesses sont imprévues: parlons un peu de contraception!

English French

OTTAWA, Ontario, 24 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lundi 26 septembre, c'est la Journée mondiale de la contraception. Les statistiques montrent que 48 % des grossesses ne sont pas prévues (1). Par conséquent, trop peu de femmes et de jeunes filles n’ont pas assez de renseignements sur les ressources qui s’offrent à elles. Les décideurs, les enseignants, les grandes entreprises et même les professionnels de la santé doivent prêter main forte dans cette situation. La SOGC souhaite attirer l’attention sur des enjeux toujours non résolus au Canada.



La première ressource est l’éducation. La SOGC offre un nouveau balado (podcast) qui explique aux femmes les options disponibles et comment discuter de contraception avec son médecin. Le balado réunit des experts et est disponible gratuitement grâce à The Brand is Female sur Apple Podcasts. Le balado The Brand is Female est numéro un au Canada en matière de leadership féminin. La version française suivra mardi.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la contraception, la SOGC a rassemblé en une page une série de solutions à ce sujet: www.sogc.org/contraception. La SOGC offre des outils en ligne fiables et dignes de confiance. Pensons aux sites InfoGrossesse.ca, çaseplanifie.ca et à la société Organon qui présente le site essencelle.ca. Ces ressources donnent aux femmes, particulièrement celles en situation de vulnérabilité, des renseignements essentiels pour bien prendre soin d’elles.

La deuxième ressource est l’accès. La pilule abortive n’est pas offerte de façon uniforme partout au Canada. Notamment, elle est rarement proposée dans les provinces de l’Atlantique ou au Québec et rarement accessible sans prescription. La SOGC prône pleinement l’accès sans restriction aux solutions contraceptives, pour les femmes et les jeunes filles partout au Canada. À bien des endroits, il sera nécessaire de contourner et de démanteler des obstacles.



La troisième ressource: les hommes!. Les hommes aussi doivent se renseigner sur les problèmes liés à la contraception et devenir des partenaires responsables. Aussi, dans les cas où ces derniers se trouvent en situation d’autorité ou d’influence, ils doivent prôner le progrès et favoriser un changement positif.



En ce 26 septembre, la Journée mondiale de la contraception est l’occasion parfaite de reconnaître que des millions de femmes et de jeunes filles ont besoin de connaissances, d’avoir accès aux options de contraception et de pouvoir compter sur les hommes. Le dernier balado de la SOGC aide les femmes à connaître leurs options de contraception et à en parler ouvertement avec leur partenaire ou leur médecin.

(1) Résultats d’un sondage d’Ipsos-Reid auprès de femmes âgées de 18 à 40 ans réalisé pour Organon Canada en mars 2022.

Source : Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

1-800-561-2416 poste 232 ou media@sogc.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eed73dfc-f36e-41be-8fa3-6b2d56ce8cbb/fr