Les gens touchés par l’ouragan Fiona sont priés de s’inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne

English French

OTTAWA, 25 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne encourage les gens touchés par l’ouragan Fiona à s’inscrire par téléphone au 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h HAA ou en ligne à l’adresse www.croixrouge.ca/ouraganfiona.



L’inscription auprès de la Croix-Rouge permet de rejoindre les gens pendant leur évacuation pour leur faire connaître l’aide et les différents services qui pourraient leur être offerts par la Croix-Rouge durant cette période éprouvante.

Les gens qui ne sont pas touchés par cette catastrophe et qui souhaitent venir en aide à la population éprouvée peuvent faire au don au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada en se rendant sur le site croixrouge.ca, en composant le 1 800 418-1111 ou en textant FIONA au numéro 45678 (10 $ par texto envoyé).

La Croix-Rouge canadienne travaille en étroite collaboration avec les responsables de la communauté et tous les paliers du gouvernement pour aider le plus rapidement possible la population des régions touchées, et pour répondre aux besoins humanitaires éventuels. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de mener des opérations de secours, de rétablissement, de réduction des risques et de renforcer la résilience individuelle et communautaire dans la région touchée et aux alentours.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.