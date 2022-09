English Dutch

ABN AMRO voornemens Carsten Bittner te benoemen tot Chief Innovation & Technology Officer

De Raad van Commissarissen van ABN AMRO is voornemens om Carsten Bittner (Lippstadt, Duitsland, 1971) per 1 januari 2023 voor een periode van vier jaar te benoemen tot Chief Innovation & Technology Officer (CI&TO) en lid van de Executive Board (ExBo), behoudens goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB). ABN AMRO zal voorafgaand aan de daadwerkelijke benoeming een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om Carsten Bittner aan de aandeelhouders voor te stellen.

Carsten Bittner werkt momenteel als Chief Technology Officer bij Commerzbank AG. Voor zijn indiensttreding bij Commerzbank heeft hij uiteenlopende managementposities bekleed bij de internationale mediagroep Bertelsmann SE & Co. KGaA en bij Accenture.

ABN AMRO CEO Robert Swaak: 'Ik verheug me zeer op de komst van Carsten Bittner. Carsten is een autoriteit op het gebied van IT en innovatiestrategie en heeft een sterke staat van dienst in het leiding geven aan verandertrajecten binnen complexe commerciële organisaties. Hij zal een centrale rol spelen in de strategie van ABN AMRO om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn met een sterke focus op onze klanten.'

Carsten Bittner heeft de Duitse nationaliteit, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is als econoom gepromoveerd aan de Universiteit van Karlsruhe.

