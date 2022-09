English French Dutch

Umicore et PowerCo créent une coentreprise pour la production européenne de matériaux pour batteries

Coopération unique dans l'industrie automobile européenne : Umicore et PowerCo, le fabricant de batteries du groupe Volkswagen, vont mettre en place une chaîne d'approvisionnement à grande échelle pour des batteries durables

L'entreprise commune investit 3 milliards d'euros et vise à produire des matériaux de batteries pour 2,2 millions de voitures entièrement électriques par an d'ici la fin de la décennie

Basée à Bruxelles, la coentreprise offrira à Umicore un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne de matériaux pour cathodes de VE et couvrira une grande partie de l'approvisionnement des gigafactories de PowerCo en Europe

Une étape majeure pour aider l'Union européenne à réaliser ses ambitions en matière de "Green Deal"









Bruxelles/Salzgitter, le 26 septembre 2022 - Umicore et PowerCo, la nouvelle société de batteries du groupe Volkswagen, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise pour la production de matériaux précurseurs et cathodiques en Europe. À partir de 2025, la coentreprise approvisionnera les usines européennes de cellules de batteries de PowerCo en matériaux clés. Les partenaires ont pour objectif de produire d'ici la fin de la décennie des matériaux cathodiques et leurs précurseurs pour une capacité de 160 GWh de cellules par an, ce qui correspond à une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ 2,2 millions de véhicules tout électriques. Les matériaux cathodiques actifs sont essentiels à la réussite de la transition des groupes motopropulseurs vers l'e-mobilité, car ils constituent le principal levier technologique pour les performances des batteries, ainsi que le principal facteur contribuant au coût global des batteries.

Le partenariat à long terme comprend la production de matériaux précurseurs et cathodiques en Europe, qui sont des matériaux de départ d'une importance stratégique et essentiels à la création de valeur des batteries. En outre, Umicore et PowerCo collaboreront à l'approvisionnement durable et responsable en matières premières, un domaine dans lequel Umicore est un leader industriel. Enfin, Umicore fournira des services de raffinage à PowerCo et les deux partenaires ont l'intention d'inclure à un stade ultérieur, dans le cadre de la coentreprise, des éléments de raffinage et de recyclage des batteries basés sur la technologie et le savoir-faire d'Umicore.

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore : « Ce partenariat renforce et diversifie notre exposition à un acteur majeur de la chaîne de valeur des véhicules électriques et marque une étape importante dans l'exécution de notre stratégie visant à mettre en place des partenariats créateurs de valeur dans le secteur des batteries. Il s’agit également d’un signal fort de reconnaissance de notre expertise en matière de produits et de procédés et témoigne du succès de notre stratégie visant à établir des chaînes de valeur durables pour matériaux de batteries à l'échelle industrielle et en boucle fermée dans des régions clés. Dès le début, nous soutenons nos clients sur la voie de l'électrification et nous sommes très heureux de nous associer à PowerCo et de soutenir Volkswagen dans sa transformation rapide vers une mobilité électrique durable. »

Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen AG chargé de la technologie et président du conseil de surveillance de PowerCo SE, a déclaré à l'occasion de la signature de l'accord de coentreprise : « Le matériau cathodique est une ressource stratégique indispensable pour la production de batteries, représentant environ 50 % de la valeur totale des cellules. L'accès immédiat et à long terme à une vaste capacité constitue donc un avantage concurrentiel très clair. Nous mettons en place une chaîne d'approvisionnement durable et transparente avec des normes environnementales et sociales élevées, en localisant la création de valeur ici en Europe. »

La production de la coentreprise devrait commencer en 2025 pour alimenter l'usine PowerCo de Salzgitter et atteindre une capacité annuelle de 40 GWh en 2026. Les deux partenaires ont pour objectif de porter la capacité de production annuelle de l'entreprise commune à 160 GWh d'ici la fin de la décennie, en fonction de l'évolution du marché et de la demande. La recherche d'un site de production est toujours en cours.

Selon les termes de l'accord, les deux partenaires contrôleront conjointement la coentreprise et partageront à égalité les coûts, les investissements, les revenus et les bénéfices. La coentreprise donnera aux deux partenaires un avantage significatif de premier arrivé sur le marché en croissance rapide de la mobilité électrique en Europe. Ensemble, ils prévoient d'investir 3 milliards d'euros dans de nouvelles capacités de production de matériaux.

Le partenariat fournira à Umicore un accès sécurisé, par le biais d'engagements fermes d'achat ou de paiement, à une partie importante de la demande européenne de matériaux cathodiques pour véhicules électriques en garantissant des rendements créateurs de valeur. Il assurera à PowerCo un accès sécurisé et compétitif significatif, à des matériaux de batterie haute performance innovants, issus de sources durables et sur mesure d'Umicore pour sa stratégie de cellules unifiées en Europe. Cela permettra à PowerCo de bénéficier des capacités de production reconnues d'Umicore ainsi que de son savoir-faire en amont.

La coentreprise est conçue pour répondre aux critères de rentabilité et de rendement des deux partenaires et permettra à chaque partie de dégager des synergies et des économies d'échelle significatives. La propriété intellectuelle et le savoir-faire d'Umicore seront mis à la disposition de la coentreprise par le biais d'un accord de licence afin de garantir sa position de leader technologique.

Ralph Kiessling, EVP Energy & Surface Technologies chez Umicore : « Par cet accord, nous apportons notre expertise éprouvée et de longue date dans la chaîne de valeur des matériaux pour batteries, tout en obtenant un accès sécurisé à des volumes de vente substantiels. En outre, la coentreprise permettra de dégager des synergies de coûts et d'exploitation significatives avec le Groupe Umicore, contribuant ainsi fortement aux ambitions 2030 d'Umicore en matière de retour sur capitaux employés , exprimées lors de notre récent Capital Markets Day. »

Frank Blome, CEO de PowerCo, a déclaré lors de la signature du contrat : « La disponibilité, le coût et les performances techniques des cellules de batterie sont des exigences essentielles pour la réussite de la montée en puissance de la mobilité électrique. En mettant en place d'importantes capacités de production, nous répondons à la demande en forte croissance de matériaux pour batteries de notre principal client, Volkswagen AG, en termes de volume et à un coût optimal. » « Parallèlement, la création de valeur sera localisée ici en Europe et une chaîne d'approvisionnement durable et transparente avec des normes environnementales et sociales élevées sera créée », a déclaré M. Blome.

Le Chief Procurement Officer de PowerCo, Jörg Teichmann, a souligné : « Nous nous engageons systématiquement dans la création de valeur holistique de la batterie. L'industrie des fournisseurs de produits préliminaires à l'échelle requise n'existe pas encore aujourd'hui. Nous sommes en train de changer cela grâce à notre coopération à long terme avec Umicore, leader mondial du marché des matériaux clés utilisés dans la production des cellules. »

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Le nom de la coentreprise n'a pas encore été décidé et sera divulgué ultérieurement.

À propos d'Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 13,8 milliards) au cours du premier semestre 2022 et emploie actuellement 11 350 personnes.

À propos de PowerCo

Le groupe Volkswagen regroupe ses activités mondiales dans le domaine des batteries au sein de la société européenne (SE) PowerCo. Depuis Salzgitter, la société gérera les opérations internationales des usines, le développement de la technologie des cellules, l'intégration verticale de la chaîne de valeur et la fourniture de machines et d'équipements aux usines. Pour l'avenir, d'autres produits tels que des systèmes de stockage importants pour le réseau énergétique sont prévus. Après Salzgitter, la prochaine usine de cellules devrait être implantée à Valence. Des sites sont actuellement en cours d'identification pour trois autres usines de cellules en Europe. Outre l'Europe, PowerCo étudie déjà la possibilité d'implanter des capacités de production de cellules en Amérique du Nord.

