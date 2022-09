English Danish

Date 26.09.2022

Share buy-back programme - week 38

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 143,400 798.57 114,514,518 19 September 2022 1,400 852.53 1,193,542 20 September 2022 1,800 867.83 1,562,094 21 September 2022 2,000 872.13 1,744,260 22 September 2022 2,500 873.29 2,183,225 23 September 2022 2,500 846.01 2,115,025 Total under the share buy-back programme 153,600 802.82 123,312,664 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 28 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 606,827 811.26 492,291,908

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

606,827 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 31 859 XCSE 20220919 9:01:50.088000 30 855 XCSE 20220919 9:04:24.714000 32 849 XCSE 20220919 9:10:09.668000 31 854 XCSE 20220919 9:21:05.182000 30 853 XCSE 20220919 9:23:32.541000 31 851 XCSE 20220919 9:35:46.626000 31 856 XCSE 20220919 9:53:52.511000 26 855 XCSE 20220919 9:56:39.356000 5 855 XCSE 20220919 9:56:39.356000 5 854 XCSE 20220919 10:00:38.163000 26 854 XCSE 20220919 10:00:38.163000 30 855 XCSE 20220919 10:14:00.113000 22 857 XCSE 20220919 10:28:08.296000 7 857 XCSE 20220919 10:28:08.296000 30 857 XCSE 20220919 10:35:08.113000 30 856 XCSE 20220919 10:36:12.236000 30 853 XCSE 20220919 10:55:43.623000 2 852 XCSE 20220919 11:11:27.916000 29 852 XCSE 20220919 11:12:59.866000 12 851 XCSE 20220919 11:17:29.900000 8 851 XCSE 20220919 11:17:29.900000 12 851 XCSE 20220919 11:17:29.901000 28 849 XCSE 20220919 11:21:21.580000 4 849 XCSE 20220919 11:21:21.580000 31 845 XCSE 20220919 11:42:45.854000 32 844 XCSE 20220919 11:46:41.235000 30 844 XCSE 20220919 11:53:33.104000 30 842 XCSE 20220919 12:07:22.761000 32 842 XCSE 20220919 12:23:34.645000 31 842 XCSE 20220919 12:26:23.565000 25 842 XCSE 20220919 12:53:19.467000 31 841 XCSE 20220919 12:56:41.560000 31 842 XCSE 20220919 13:11:04.111000 30 844 XCSE 20220919 13:35:02.587000 31 842 XCSE 20220919 13:45:34.940000 32 853 XCSE 20220919 14:33:01.879000 32 851 XCSE 20220919 14:33:14.604000 31 852 XCSE 20220919 15:07:15.170000 57 856 XCSE 20220919 16:02:08.524000 32 856 XCSE 20220919 16:02:08.524000 60 856 XCSE 20220919 16:02:08.546000 62 859 XCSE 20220919 16:16:11.351000 31 858 XCSE 20220919 16:17:52.701000 20 860 XCSE 20220919 16:32:29.937771 100 860 XCSE 20220919 16:32:29.937776 87 860 XCSE 20220919 16:32:29.937793 31 866 XCSE 20220920 9:00:56.647000 58 871 XCSE 20220920 9:12:58.177000 31 869 XCSE 20220920 9:15:26.441000 32 868 XCSE 20220920 9:17:59.554000 32 872 XCSE 20220920 9:24:29.143000 31 871 XCSE 20220920 9:26:03.276000 31 869 XCSE 20220920 9:32:47.915000 33 871 XCSE 20220920 9:37:15.663000 33 870 XCSE 20220920 9:49:11.054000 10 866 XCSE 20220920 9:56:17.482000 31 868 XCSE 20220920 10:00:43.226000 11 867 XCSE 20220920 10:03:50.637000 20 867 XCSE 20220920 10:03:50.638000 32 866 XCSE 20220920 10:16:21.735000 7 869 XCSE 20220920 10:33:53.362000 26 869 XCSE 20220920 10:33:53.362000 32 870 XCSE 20220920 10:40:22.528000 23 870 XCSE 20220920 10:49:30.624000 9 870 XCSE 20220920 10:49:30.624000 32 869 XCSE 20220920 10:53:53.714000 33 868 XCSE 20220920 10:55:46.883000 33 865 XCSE 20220920 11:07:33.261000 31 863 XCSE 20220920 11:34:43.677000 31 863 XCSE 20220920 11:34:43.677000 33 863 XCSE 20220920 11:45:29.843000 33 863 XCSE 20220920 11:45:29.868000 33 866 XCSE 20220920 12:02:34.163000 31 865 XCSE 20220920 12:02:34.201000 10 867 XCSE 20220920 12:25:30.056000 31 868 XCSE 20220920 12:35:37.609000 32 869 XCSE 20220920 12:38:54.721000 9 869 XCSE 20220920 13:29:28.807000 33 870 XCSE 20220920 13:38:43.025000 31 870 XCSE 20220920 13:39:11.165000 31 869 XCSE 20220920 14:02:07.721000 33 869 XCSE 20220920 14:15:19.249000 31 868 XCSE 20220920 14:45:52.933000 33 868 XCSE 20220920 14:46:07.367000 32 867 XCSE 20220920 14:56:47.622000 32 868 XCSE 20220920 15:03:11.945000 33 868 XCSE 20220920 15:07:26.983000 33 867 XCSE 20220920 15:12:21.728000 33 867 XCSE 20220920 15:12:21.728000 26 869 XCSE 20220920 15:19:10.430000 7 869 XCSE 20220920 15:19:10.430000 26 868 XCSE 20220920 15:22:03.523000 6 868 XCSE 20220920 15:22:03.523000 32 869 XCSE 20220920 15:31:21.597000 32 871 XCSE 20220920 15:47:42.993000 4 870 XCSE 20220920 15:52:00.102000 27 870 XCSE 20220920 15:52:00.102000 27 868 XCSE 20220920 15:52:41.726000 4 868 XCSE 20220920 15:52:41.726000 4 866 XCSE 20220920 15:52:45.151000 29 866 XCSE 20220920 15:52:45.151000 31 869 XCSE 20220920 15:55:43.647000 17 868 XCSE 20220920 15:56:25.080000 15 868 XCSE 20220920 15:56:25.080000 31 867 XCSE 20220920 16:01:33.303000 31 867 XCSE 20220920 16:03:54.381000 32 867 XCSE 20220920 16:09:30.586000 32 867 XCSE 20220920 16:09:30.616000 32 866 XCSE 20220920 16:16:13.980000 33 866 XCSE 20220920 16:16:50.089000 31 867 XCSE 20220920 16:29:02.504000 2 868 XCSE 20220920 16:43:23.575000 4 868 XCSE 20220920 16:43:23.575000 9 868 XCSE 20220920 16:43:23.575000 4 868 XCSE 20220920 16:43:23.575000 32 866 XCSE 20220920 16:43:23.889000 33 860 XCSE 20220921 9:00:05.469000 38 864 XCSE 20220921 9:11:15.097000 41 864 XCSE 20220921 9:11:15.097000 32 864 XCSE 20220921 9:11:37.030000 32 868 XCSE 20220921 9:13:35.008000 32 868 XCSE 20220921 9:13:35.035000 8 868 XCSE 20220921 9:18:59.534000 24 868 XCSE 20220921 9:18:59.534000 33 865 XCSE 20220921 9:21:10.894000 23 863 XCSE 20220921 9:25:02.777000 34 866 XCSE 20220921 9:30:00.137000 32 863 XCSE 20220921 9:32:56.330000 33 866 XCSE 20220921 9:44:41.894000 34 868 XCSE 20220921 9:55:02.353000 34 868 XCSE 20220921 9:55:02.353000 33 867 XCSE 20220921 9:55:03.561000 33 867 XCSE 20220921 10:00:29.536000 33 867 XCSE 20220921 10:05:13.953000 34 872 XCSE 20220921 10:22:28.874000 34 873 XCSE 20220921 10:22:31.895000 34 873 XCSE 20220921 10:30:48.370000 49 873 XCSE 20220921 11:08:40.093000 48 873 XCSE 20220921 11:08:40.093000 32 874 XCSE 20220921 11:08:54.346000 33 874 XCSE 20220921 11:14:43.553000 33 875 XCSE 20220921 11:26:40.224000 31 879 XCSE 20220921 12:02:57.308000 65 879 XCSE 20220921 12:02:57.308000 96 878 XCSE 20220921 12:02:57.315000 33 874 XCSE 20220921 12:31:35.669000 34 874 XCSE 20220921 12:47:16.505000 19 874 XCSE 20220921 12:57:34.958000 14 874 XCSE 20220921 12:57:34.958000 1 875 XCSE 20220921 13:16:19.273000 27 875 XCSE 20220921 13:16:19.273000 32 874 XCSE 20220921 13:22:08.692000 33 874 XCSE 20220921 13:25:52.874000 34 874 XCSE 20220921 13:25:52.874000 33 874 XCSE 20220921 13:25:52.874000 19 876 XCSE 20220921 13:49:14.058000 15 876 XCSE 20220921 13:49:14.058000 32 876 XCSE 20220921 13:50:01.328000 33 875 XCSE 20220921 13:54:02.528000 33 874 XCSE 20220921 13:58:26.029000 32 873 XCSE 20220921 14:02:10.643000 34 873 XCSE 20220921 14:11:43.619000 33 872 XCSE 20220921 14:22:44.881000 34 871 XCSE 20220921 14:22:44.905000 68 873 XCSE 20220921 14:32:15.467000 33 876 XCSE 20220921 14:38:25.105000 32 875 XCSE 20220921 14:44:15.231000 32 874 XCSE 20220921 14:56:56.418000 33 876 XCSE 20220921 15:33:10.599000 66 875 XCSE 20220921 15:41:29.159000 32 875 XCSE 20220921 15:43:50.769000 34 874 XCSE 20220921 15:45:41.250000 11 874 XCSE 20220921 16:07:59.093000 32 874 XCSE 20220921 16:08:10.050000 25 875 XCSE 20220921 16:18:34.618000 26 878 XCSE 20220921 16:34:22.981698 21 863 XCSE 20220922 9:00:14.709000 33 864 XCSE 20220922 9:02:39.233000 32 865 XCSE 20220922 9:05:08.131000 32 869 XCSE 20220922 9:08:39.656000 1 867 XCSE 20220922 9:10:00.087000 33 867 XCSE 20220922 9:10:00.087000 32 870 XCSE 20220922 9:18:30.087000 32 869 XCSE 20220922 9:25:04.421000 2 877 XCSE 20220922 9:32:23.534000 21 879 XCSE 20220922 9:35:43.884000 21 879 XCSE 20220922 9:36:18.182000 33 879 XCSE 20220922 9:38:46.373000 32 879 XCSE 20220922 9:38:46.373000 1 879 XCSE 20220922 9:38:46.402000 32 879 XCSE 20220922 9:38:46.402000 33 877 XCSE 20220922 9:44:35.213000 32 880 XCSE 20220922 9:56:59.019000 32 879 XCSE 20220922 9:58:10.368000 33 879 XCSE 20220922 10:03:22.732000 25 881 XCSE 20220922 10:12:00.630000 9 881 XCSE 20220922 10:12:00.630000 33 879 XCSE 20220922 10:24:42.469000 8 880 XCSE 20220922 10:40:39.131000 25 880 XCSE 20220922 10:40:39.131000 32 882 XCSE 20220922 10:50:41.067000 32 882 XCSE 20220922 10:52:31.012000 15 883 XCSE 20220922 11:06:52.025000 17 883 XCSE 20220922 11:06:52.025000 32 883 XCSE 20220922 11:08:43.273000 10 883 XCSE 20220922 11:35:47.312000 22 883 XCSE 20220922 11:35:47.312000 8 883 XCSE 20220922 11:39:11.964000 25 883 XCSE 20220922 11:39:24.511000 1 883 XCSE 20220922 11:39:24.511000 7 883 XCSE 20220922 11:39:24.511000 33 882 XCSE 20220922 12:01:13.137000 32 884 XCSE 20220922 12:13:12.350000 33 884 XCSE 20220922 12:36:02.771000 34 885 XCSE 20220922 12:39:17.277000 32 884 XCSE 20220922 13:00:19.435000 33 881 XCSE 20220922 13:00:49.901000 34 882 XCSE 20220922 13:08:37.758000 34 880 XCSE 20220922 13:22:38.221000 29 880 XCSE 20220922 13:23:42.590000 3 880 XCSE 20220922 13:23:47.043000 29 880 XCSE 20220922 13:23:47.043000 32 877 XCSE 20220922 13:39:55.493000 33 876 XCSE 20220922 13:46:56.910000 34 877 XCSE 20220922 14:05:10.798000 34 876 XCSE 20220922 14:05:11.580000 33 877 XCSE 20220922 14:05:52.885000 10 874 XCSE 20220922 14:15:24.880000 24 874 XCSE 20220922 14:15:24.888000 33 874 XCSE 20220922 14:21:31.003000 34 873 XCSE 20220922 14:23:55.851000 34 870 XCSE 20220922 14:30:04.813000 14 873 XCSE 20220922 15:03:39.663000 41 873 XCSE 20220922 15:03:39.663000 31 873 XCSE 20220922 15:06:18.690000 3 872 XCSE 20220922 15:06:25.178000 64 872 XCSE 20220922 15:07:00.295000 32 872 XCSE 20220922 15:07:00.295000 2 872 XCSE 20220922 15:07:00.295000 32 871 XCSE 20220922 15:12:47.212000 32 869 XCSE 20220922 15:21:30.592000 20 869 XCSE 20220922 15:21:30.592000 12 869 XCSE 20220922 15:21:30.592000 33 868 XCSE 20220922 15:24:02.453000 28 867 XCSE 20220922 15:29:10.844000 5 867 XCSE 20220922 15:29:10.844000 33 867 XCSE 20220922 15:37:41.142000 34 867 XCSE 20220922 15:37:41.142000 10 866 XCSE 20220922 15:38:16.344000 22 866 XCSE 20220922 15:40:28.142000 8 866 XCSE 20220922 15:40:28.142000 32 866 XCSE 20220922 15:42:21.597000 32 866 XCSE 20220922 15:42:21.597000 33 865 XCSE 20220922 15:52:53.903000 33 865 XCSE 20220922 15:52:53.903000 34 865 XCSE 20220922 15:58:05.345000 33 864 XCSE 20220922 16:00:54.410000 28 864 XCSE 20220922 16:00:54.410000 6 864 XCSE 20220922 16:00:54.410000 33 864 XCSE 20220922 16:07:22.459000 33 864 XCSE 20220922 16:10:44.856000 33 865 XCSE 20220922 16:23:27.501000 34 865 XCSE 20220922 16:23:27.501000 22 868 XCSE 20220922 16:36:47.442000 44 868 XCSE 20220922 16:36:47.442000 14 868 XCSE 20220922 16:36:47.505000 19 868 XCSE 20220922 16:37:09.413000 16 868 XCSE 20220922 16:38:49.413000 22 868 XCSE 20220922 16:38:49.413000 41 868 XCSE 20220922 16:40:13.178516 86 868 XCSE 20220922 16:40:13.178537 33 863 XCSE 20220923 9:00:34.856000 34 867 XCSE 20220923 9:04:17.770000 67 863 XCSE 20220923 9:12:52.788000 34 862 XCSE 20220923 9:12:52.812000 34 860 XCSE 20220923 9:17:15.976000 35 855 XCSE 20220923 9:23:10.428000 33 857 XCSE 20220923 9:28:21.719000 34 854 XCSE 20220923 9:33:05.233000 32 853 XCSE 20220923 9:39:28.385000 33 854 XCSE 20220923 9:56:02.330000 32 854 XCSE 20220923 9:56:02.330000 15 855 XCSE 20220923 10:08:11.437000 17 855 XCSE 20220923 10:08:11.437000 33 853 XCSE 20220923 10:08:14.535000 32 853 XCSE 20220923 10:08:14.535000 33 852 XCSE 20220923 10:11:18.622000 33 852 XCSE 20220923 10:21:20.036000 32 852 XCSE 20220923 10:21:55.350000 33 850 XCSE 20220923 10:28:21.725000 34 849 XCSE 20220923 10:34:14.422000 28 848 XCSE 20220923 10:37:52.131000 33 847 XCSE 20220923 10:41:30.386000 33 845 XCSE 20220923 10:47:34.515000 33 842 XCSE 20220923 10:58:35.580000 33 841 XCSE 20220923 11:00:05.426000 60 844 XCSE 20220923 11:23:09.109000 5 844 XCSE 20220923 11:23:09.130000 28 844 XCSE 20220923 11:24:22.697000 4 844 XCSE 20220923 11:24:22.697000 34 845 XCSE 20220923 11:32:34.110000 32 843 XCSE 20220923 11:39:04.041000 32 842 XCSE 20220923 11:39:39.175000 32 840 XCSE 20220923 11:44:09.052000 32 839 XCSE 20220923 11:51:05.399000 33 838 XCSE 20220923 11:51:25.073000 32 839 XCSE 20220923 12:11:17.792000 34 840 XCSE 20220923 12:22:38.784000 33 840 XCSE 20220923 12:22:38.784000 34 838 XCSE 20220923 12:33:46.953000 27 839 XCSE 20220923 12:37:10.515000 7 839 XCSE 20220923 12:37:10.515000 33 837 XCSE 20220923 12:44:45.421000 11 835 XCSE 20220923 12:50:35.226000 11 835 XCSE 20220923 12:50:35.226000 33 830 XCSE 20220923 13:03:16.582000 33 832 XCSE 20220923 13:17:53.036000 27 832 XCSE 20220923 13:17:53.036000 6 832 XCSE 20220923 13:17:53.036000 5 831 XCSE 20220923 13:26:23.426000 63 836 XCSE 20220923 13:50:38.151000 32 837 XCSE 20220923 13:59:51.547000 33 839 XCSE 20220923 14:22:05.908000 34 842 XCSE 20220923 14:34:57.411000 33 841 XCSE 20220923 14:35:23.458000 65 848 XCSE 20220923 15:23:54.643000 34 847 XCSE 20220923 15:25:02.637000 34 847 XCSE 20220923 15:32:47.766000 34 844 XCSE 20220923 15:38:55.698000 67 846 XCSE 20220923 15:50:22.142000 32 846 XCSE 20220923 15:50:36.674000 34 845 XCSE 20220923 15:54:25.926000 34 845 XCSE 20220923 15:56:03.826000 34 844 XCSE 20220923 15:58:35.598000 33 842 XCSE 20220923 16:01:43.480000 28 842 XCSE 20220923 16:02:58.666000 50 844 XCSE 20220923 16:14:47.010000 16 844 XCSE 20220923 16:14:47.010000 36 844 XCSE 20220923 16:14:53.206000 57 845 XCSE 20220923 16:16:37.078000 31 845 XCSE 20220923 16:18:10.062000 16 845 XCSE 20220923 16:19:38.129000 15 845 XCSE 20220923 16:19:38.129000 31 845 XCSE 20220923 16:21:08.960000 40 846 XCSE 20220923 16:23:01.306000 2 846 XCSE 20220923 16:24:39.480000 29 846 XCSE 20220923 16:24:39.480000 32 845 XCSE 20220923 16:25:10.124000 32 846 XCSE 20220923 16:27:52.108000 48 846 XCSE 20220923 16:34:49.597695

