FUJIFILM Sonosite annonce le lancement européen du Sonosite LX, le dernier système d'échographie point-of-care premium du leader de l'industrie

AMSTERDAM, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Sonosite, Inc, le leader mondial des solutions d'échographie point-of-care (POCUS), a enrichi sa gamme POCUS de nouvelle génération avec le lancement de son nouveau système premium Sonosite LX en *Europe. Doté de la plus grande image clinique proposée par la société et d'un moniteur qui s'étend, pivote et s'incline, le Sonosite LX permet une meilleure collaboration entre médecins et patients pendant l'examen. L'écran clinique est doté de commandes tactiles pour offrir un flux de travail optimisé tête haute, permettant aux cliniciens d'effectuer les réglages sans quitter l'image des yeux.



La société a également lancé une nouvelle sonde transœsophagienne T8-3 et un nouveau type d'examen de réanimation cardiaque pour aider les médecins à réaliser des échographies transœsophagiennes (ETO) au point d'intervention. Cette sonde et ce type d'examen sont disponibles sur les échographes Sonosite LX et Sonosite PX.

« Le Sonosite LX a été inspiré et conçu en collaboration avec des partenaires cliniciens en se focalisant sur les applications de l'échographie soutenant le quadruple objectif du point-of-care où que ce soit », a déclaré Rich Fabian, PDG de FUJIFILM Sonosite, Inc. « Nous sommes ravis de lancer le Sonosite LX en Europe, dans la foulée de son lancement réussi aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce lancement est le reflet de notre engagement à fournir aux médecins et aux patients une technologie de pointe et une qualité de service, d'assistance et de formation de classe mondiale.

Échographe point-of-care Sonosite LX

Le Sonosite LX dispose d'un grand écran tactile (21,3"/54 cm) monté sur un support extensible, pivotable et inclinable, qui s'adapte à l'environnement du patient. Le faible encombrement du système et l'écran ajustable favorisent le partage d'images et d'informations en temps réel avec le patient, les autres médecins, les résidents et les autres membres du personnel hospitalier.

Le système a été conçu pour inclure des commandes d'examen primaires et secondaires sur l'écran tactile clinique, y compris un accès rapide aux optimisations les plus utilisées telles que la profondeur, le gain et les mesures, afin de fournir aux médecins un flux de travail tête haute optimal. Le Sonosite LX est compatible avec la nouvelle gamme de sondes qui a été lancée avec le Sonosite PX. Celle-ci propose des types d'examens dédiés pour chaque application simplifiant les flux de travail.

« FUJIFILM Sonosite dispose de nombreuses années d'expérience dans le développement et l'évolution du POCUS, et le Sonosite LX semble être un système idéal pour les médecins réalisant des échographies », a déclaré le Dr Felipe Teran, MD, MSCE, FACEP, médecin urgentiste et fondateur du Resuscitative TEE Project, qui utilise le système dans sa pratique clinique. « La durabilité et la conception réfléchie du Sonosite LX associées à une qualité d'image avancée améliore véritablement l'expérience de notre équipe. »

« Le grand écran rotatif facilite les examens au chevet des patients et la collaboration entre nos médecins . Combiné à la nouvelle sonde d'ETO T8-3, ce système a été la solution parfaite pour notre programme d'ETO en réanimation », a ajouté le Dr Teran.

Type d'examen Réanimation cardiaque :

Problème prioritaire de santé publique, la mort par arrêt cardiaque soudain touche chaque année environ 250 000 personnes dans l'Union européenne1. L'échocardiographie transœsophagienne permet au médecin urgentiste de maintenir la norme d'une réanimation basée sur l'échographie dans le scénario de l'arrêt cardiaque, où l'échocardiographie transthoracique est considérablement limitée. Avec l'ETO, les patients peuvent bénéficier de compressions thoraciques plus précises tout en étant évalués à l'aide de l'échographie, rendant plus efficace la réponse à une urgence cardiaque. Les médecins doivent agir rapidement pour s'assurer que l'imagerie n'interrompt pas ou ne retarde pas les compressions ; disposer du bon matériel permettant d'obtenir des vues cardiaques adéquates est essentiel2,3.

FUJIFILM Sonosite a développé son nouveau type d'examen de réanimation cardiaque pour répondre à ce besoin, en s'appuyant sur les connaissances des médecins leaders en POCUS et sur la force de Sonosite, pionnière en matière d'échographie point-of-care.

Échographie transœsophagienne (ETO) T8-3 de FUJIFILM Sonosite :

En réponse à un besoin exprimé par les clients, Sonosite a développé la sonde T8-3, permettant aux cliniciens de réaliser des ETO sur le lieu d'intervention en :

rendant possible une imagerie cardiaque répétable dans des conditions qui ne sont pas optimales pour l'utilisation de l'échographie transthoracique.

disposant d'une poignée légère et une tige flexible pour une manipulation facile, ainsi qu'un petit embout pour faciliter l'insertion.

garantissant une faible consommation énergétique pour maintenir la température en cas d'utilisation prolongée.

offrant la clarté d'image la plus avancée de FUJIFILM Sonosite.

Le Sonosite LX, la sonde T8-3 et le type d'examen de réanimation cardiaque sont désormais disponibles à la vente aux États-Unis, en Europe* (Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Allemagne, France, Belgique, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Suède et Norvège), au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est également prévu de les lancer en Chine et au Japon.

À propos de Fujifilm

FUJIFILM Sonosite, Inc. est leader mondial et pionnier en échographie au chevet du patient et point-of-care, et domine l'industrie de la technologie de micro-échographie à ultra-haute fréquence. La société a établi son siège social à Seattle. Elle est représentée par un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. Les systèmes compacts et portables Sonosite développent l'utilisation de l'échographie dans un large spectre d'applications cliniques en proposant une échographie Point-Of-Care de haute performance pour le patient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sonosite.com .

FUJIFILM Holdings Corporation, Tokyo, tire parti de ses connaissances approfondies et de ses technologies de base exclusives pour infuser la valeur de l'innovation dans ses produits et services dans les secteurs de la santé, des matériaux, de l'innovation commerciale et de l'imagerie. Notre quête incessante d'innovation vise à apporter une valeur sociale et à améliorer la vie des gens dans le monde entier. Fujifilm est attachée au respect de l'environnement et à sa responsabilité sociale. Pour plus d'informations sur le Sustainable Value Plan 2030 (Plan de valeur durable 2030) de Fujifilm, cliquez ici .

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires global d'environ 2 500 milliards de yen (soit 21 milliards de dollars à un taux de change de 122 yens pour un dollar). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fujifilmholdings.com.

