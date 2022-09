Stonebranch kündigt virtuelle und Präsenz-Schulungsveranstaltungen für IT-Automatisierungsspezialisten an

French German

ALPHARETTA, Georgia, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute zwei anstehende Veranstaltungen des Unternehmens bekannt: Innovation Europe und Stonebranch Online 2022.



Innovation Europe ist eine Präsenzveranstaltung, die vom 29. bis 30. September in Amsterdam stattfindet, unter anderem mit Referenten von Achmea, ING Group, Vermont Information Processing und weiteren . Die Konferenz ist die wichtigste europäische Veranstaltung von Stonebranch für IT-Automatisierungsspezialisten. Sie bietet Teilveranstaltungen zu den neuesten Trends bei der hybriden Echtzeit-IT-Automatisierung und erprobten Best Practices für die Automatisierung, ebenso wie die Gelegenheit zum Networking mit anderen Kunden und Partnern von Stonebranch. Dieses Jahr findet die Veranstaltung im Trippenhuis und im REM in Amsterdam statt.

Stonebranch Online ist ein sechswöchiges virtuelles Schulungsforum mit Live-Webinaren an Dienstagen und Donnerstagen, vom 4. Oktober bis 10. November. Es soll Teilnehmer aus aller Welt dabei unterstützen, ihre IT-Automatisierungs- und -Orchestrierungsprogramme weiterzuentwickeln. Zu den Referenten im Jahr 2022 zählen Branchenexperten und Stonebranch-Kunden von HCA Healthcare, Red Hat, dem Seattle Children's Hospital und anderen.

„Wir freuen uns, unseren Kunden zwei Wege bieten zu können, um mit Stonebranch und anderen Branchenexperten in Verbindung zu treten“, so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Ob persönlich oder online – wir helfen IT-Profis bei der Orchestrierung des Universums, indem wir ihre hybriden IT-Umgebungen durch eine zentralisierte Automatisierungsstrategie vereinen.“

Die Registrierung sowohl für Stonebranch Online als auch für Innovation Europe ist ab sofort möglich. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten oder an den Live-Sessions teilzunehmen.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.