Stonebranch annonce des événements de formation en personne et virtuels pour les professionnels de l'automatisation des technologies de l'information

ALPHARETTA, Géorgie, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui l'organisation de deux prochains événements : Innovation Europe et Stonebranch Online 2022.

Innovation Europe est un événement en personne qui aura lieu les 29 et 30 septembre à Amsterdam et réunira des intervenants d' Achmea, ING Group, Vermont Information Processing et bien plus encore . Cette conférence est le plus grand événement européen de Stonebranch destiné aux professionnels de l'automatisation des technologies de l'information. Elle propose des sessions sur les dernières tendances en matière d'automatisation des technologies de l'information hybride en temps réel et les meilleures pratiques d'automatisation éprouvées, ainsi que des opportunités de réseautage avec d'autres clients et partenaires de Stonebranch. Cette année, l'événement aura lieu au Trippenhuis et au REM, à Amsterdam.

Stonebranch Online est un forum éducatif virtuel de six semaines avec des webinaires en direct les mardis et les jeudis, du 4 octobre au 10 novembre. Conçu pour aider les participants du monde entier à faire évoluer leurs programmes d'automatisation et d'orchestration des technologies de l'information, la liste d'intervenants de l'édition 2022 comprend des experts de l'industrie et des clients de Stonebranch HCA Healthcare, Red Hat et Seattle Children's Hospital, entre autres.

« Nous sommes ravis de proposer à nos clients deux façons de communiquer avec Stonebranch et d'autres experts de l'industrie », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Que ce soit en personne ou en ligne, nous aidons les professionnels des technologies de l'information à apprendre à orchestrer l'univers en unifiant leurs environnements informatiques hybrides avec une stratégie d'automatisation centralisée. »

Les inscriptions sont ouvertes à la fois pour Stonebranch Online et Innovation Europe. Cliquez ici pour plus d'informations ou pour assister aux sessions en direct.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

