SATOlle 257 uutta vuokra-asuntoa Espoon Finnooseen

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 26.9.2022 klo 13.30







SATO, yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, rakennuttaa Espoon Finnooseen Peijinkujalle uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen on alkanut elokuussa 2022 ja asunnot valmistuvat vaiheittain syksyn 2024 aikana.



SATO allekirjoitti 7.7.2022 urakkasopimukset Lujatalo Oy:n kanssa uusien kerrostalokohteiden, piha-alueiden ja pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen rakentamisesta Finnooseen, osoitteisiin Peijinkuja 6 ja 10. Kohteeseen rakennetaan kaksi kahdeksankerroksista kerrostaloa ja yksi 13-kerroksinen kerrostalo, joissa on yhteensä 257 asuntoa sekä yksi vuokrattava liiketila katutasossa.



Kerrostalon kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke ja osasta asuntoja aukeaa myös hienot merinäköalat. Peijinkujalta on lyhyimmillään merenrantaan vain noin yhden kilometrin kävelymatka ja uusi Finnoon metroasema sijaitsee viereisellä kadulla.



Kehittyvä Finnoon alue on uusi merellinen tiiviiseen rakentamiseen perustuva kaupunkialue Länsimetron jatkeen varrella. Uudessa Finnoossa yhdistyvät urbaani kaupunkiympäristö, aluetta ympäröivät vehreät viheralueet sekä merenranta. Ensi vuonna valmistuva Länsimetron jatke tuo alueen asukkaille nopeat ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet. Ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet alueelle ja nyt rakenteille lähtevät talot Peijinkujalla käynnistävät seuraavan vaiheen alueen rakentamisessa.

Finnoon metroaseman seutu oli aiemmin rakennuskannaltaan pientalovaltaista aluetta. SATOn omistamalla tontilla ollut rivitalokiinteistö purettiin nyt rakennettavien kerrostalojen alta.



“SATOn Peijinkujan hankkeen pohjalla on pitkä kehitystyö. Laadimme yhdessä Espoon kaupungin kanssa uuden asemakaavan SATOn omistamalle rivitalokiinteistölle Hannuksen vanhalla pientaloalueella, jossa nyt on käynnistynyt muutos uudeksi Finnoon kaupunginosaksi. SATOn tavoitteena on myös tulevaisuudessa jatkaa Finnoon alueen kehittämistä”, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto kertoo.



Viihtyisää ja kestävää kerrostaloasumista



“SATOn uusien vuokra-asuntojen suunnittelussa huomioidaan aina energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut sekä muuntojoustavuus. Osa yksiöiden kantavista betoniseinistä on korvattu asuntojen välisillä kevyillä seinillä. Näin ne ovat tulevaisuudessa tarvittaessa yhdistettävissä naapuriasuntoihin, mikäli nykyistä suuremmille asunnoille on kysyntää tulevaisuudessa”, Aalto sanoo.



Kohde on A-energialuokkaa. Lämmitysmuoto on kaukolämpö ja rakennuksessa on myös aurinkovoimalat kaikkien kerrostalojen vesikatoilla.



Asuinrakennuksessa on kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä monipuoliset säilytystilat mm. irtaimistovarastot jokaiselle asunnolle sekä varastotilat polkupyörille. Osa asuntojen irtaimistovarastoista sijaitsee asuinkerroksissa kätevästi oman asunnon sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Asunnoista pääsee suoraan hissillä pysäköintilaitokseen, jossa on yhteensä 100 autopaikkaa ja lisäksi viereisen korttelin pysäköintilaitoksessa on 30 autopaikkaa. Kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausmahdollisuus.

Korkeimman 13-kerroksisen talon ylimmässä kerroksessa on asukkaille kolme yhteissaunaa, joiden lauteilta voi ihailla merinäköaloja. Lisäksi ylimmässä kerroksessa sijaitsee asukkaiden käytössä oleva kerhotila, jonka parvekkeelta on aukeaa Finnoon alueen merelliset maisemat. Kortteliin rakentuva viihtyisä piha-alue on SATOn ja kahden ulkopuolisen kerrostaloyhtiön asukkaiden yhteiskäytössä.



Lisätietoja medialle:

SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

puh. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.