Codex DNA präsentiert automatisierte synthetische Biologie-Workstation der nächsten Generation auf der World of Technology & Science in Utrecht, Niederlande

French German Dutch

SAN DIEGO, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Codex DNA, Inc. (NASDAQ: DNAY), ein Pionier im Bereich der automatisierten Tischgerätesysteme für synthetische Biologie, wird sein kürzlich auf den Markt gebrachtes BioXp™ 9600-System auf der World of Technology & Science-Konferenz vorstellen, die morgen in Utrecht, Niederlande, beginnt. Das BioXp™ 9600-System wird am Stand von Codex DNA in Halle 7, Nummer A091, ausgestellt.



Das BioXp™ 9600-System, eine Hochdurchsatzplattform der nächsten Generation, die Biologie über Nacht und auf Knopfdruck aufbaut und Wissenschaftler in die Lage versetzt, die Entdeckung neuer Impfstoffe und Biologika zu beschleunigen, ist die dritte Version der leistungsstarken und vielseitigen BioXp™-Plattform.

Das vollautomatische BioXp™-System ermöglicht es Wissenschaftlern, Prozessbeschränkungen zu überwinden, die durch die Durchlaufzeit, die Kosten oder die Komplexität alternativer Mittel zum Aufbau oder Erwerb von DNA und mRNA entstehen. Das BioXp™-System bietet über Nacht eine automatisierte Synthese von Genen, Klonen, DNA-Bibliotheken und mRNA, die es Benutzern ermöglicht, Design- und Erstellungszyklen enger zu integrieren, die Produktivität zu steigern und die Zeit bis zur Beantwortung zu verkürzen.

Das BioXp™ 9600-System erweitert die Möglichkeiten der preisgekrönten BioXp™-Plattform und bietet einen höheren Durchsatz, eine höhere Leistung und eine größere Vielseitigkeit bei den Arbeitsabläufen. Das hochmoderne Automatisierungsdesign in Kombination mit den proprietären Gibson Assembly- und Fehlerkorrekturmethoden ermöglicht die schlüsselfertige Synthese, das Assemblieren und Klonen von bis zu 96 einzigartigen Sequenzen in einem einzigen Nachtlauf. Durch die innovative Hochdurchsatz-Probenverarbeitung steigert dieses System den Durchsatz, die Durchlaufzeit und die Produktivität bei gleichbleibendem Platzbedarf, so dass Forscher Engpässe bei der Synthese beseitigen, die Kontrolle über ihre Hochdurchsatz-Workflows in der Forschung behalten und innerhalb weniger Tage nahtlos vom Design zum Testen übergehen können.

Über Codex DNA

Codex DNA versetzt Wissenschaftler in die Lage, neuartige, synthetische biologiegestützte Lösungen für viele der größten Herausforderungen der Menschheit zu entwickeln. Als Erfinder der branchenüblichen Gibson Assembly®-Methode und des ersten kommerziellen automatisierten DNA- und mRNA-Synthesesystems ermöglicht Codex DNA das schnelle, genaue und reproduzierbare Schreiben von DNA und mRNA für zahlreiche nachgelagerte Märkte. Das preisgekrönte BioXp™-System konsolidiert, automatisiert und optimiert den gesamten Synthese-, Klonierungs- und Amplifikationsarbeitsablauf. Das Ergebnis ist eine praktisch fehlerfreie Synthese von DNA und RNA im großen Maßstab innerhalb von Tagen und Stunden statt Wochen oder Monaten. Wissenschaftler auf der ganzen Welt setzen die Technologie in ihren eigenen Labors ein, um das Paradigma Design-Build-Test für neuartige, hochwertige Produkte für die Präzisionsmedizin, die Entdeckung biologischer Arzneimittel, die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien, die Genombearbeitung sowie die Zell- und Gentherapie zu beschleunigen. Codex DNA ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in San Diego, USA. Weitere Informationen finden Sie unter codexdna.com.

Codex DNA, das Codex DNA-Logo, Gibson Assembly, BioXp und RapidAMP sind Marken von Codex DNA Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen und Annahmen von Codex DNA und auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Codex DNA wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese und andere Risiken werden in den von Codex DNA bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen und anderen Dokumenten, die Codex DNA von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben. Mit Ausnahme des gesetzlich vorgeschriebenen Umfangs ist Codex DNA nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten.

Medienkontakt:

Charlie Schmidt

Sr. Director of Marketing

charlie@codexdna.com