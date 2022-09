Codex DNA présente sa prochaine génération de postes de travail de biologie synthétique automatisée lors de la conférence World of Technology & Science à Utrecht, aux Pays-Bas

French German Dutch

SAN DIEGO, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Codex DNA, Inc. (NASDAQ : DNAY), pionnière des systèmes de biologie synthétique automatisés, présentera son système BioXp™ 9600 récemment sorti lors de la conférence World of Technology & Science qui débutera demain à Utrecht, aux Pays-Bas. Le système BioXp™ 9600 sera présenté sur le stand n° A091 de Codex DNA dans le Hall 7.



Le système BioXp™ 9600, une plateforme à haut débit de nouvelle génération qui construit de la biologie en une nuit et en appuyant sur un simple bouton permettant aux scientifiques d'accélérer la découverte de nouveaux vaccins et produits biologiques, est la troisième version de la plateforme puissante et polyvalente BioXp.

Le système BioXp™ entièrement automatisé permet aux scientifiques de surmonter les limites de processus liées au temps d'exécution, au coût ou à la complexité des moyens alternatifs de construction ou d'acquisition d'ADN et d'ARNm. Le système BioXp™ fournit une synthèse automatisée en une nuit de gènes, de clones, de bibliothèques d'ADN et d'ARNm, permettant aux utilisateurs d'intégrer de manière plus étroite la conception et la construction de cycles, générant une plus grande productivité et réduisant le temps de réponse.

Le système BioXp™ 9600 étend la capacité de la plateforme primée BioXp, offrant un débit, des performances et une polyvalence accrus dans la capacité de flux de travail. La conception d'automatisation de pointe associée aux méthodes exclusives Gibson Assembly et de correction des erreurs permettent une synthèse, un assemblage et un clonage clés en main pouvant atteindre 96 séquences uniques en une seule nuit. Grâce à un traitement innovant des échantillons à haut débit, ce système augmente le débit, le temps d'exécution et la productivité tout en maintenant une empreinte de paillasse, afin que les chercheurs puissent éliminer les goulets d'étranglement de synthèse, conserver le contrôle de leurs flux de travail de découverte à haut débit et progresser de manière transparente de la conception aux tests en seulement quelques jours.

À propos de Codex DNA

Codex DNA donne aux scientifiques la possibilité de créer de nouvelles solutions basées sur la biologie synthétique pour relever les plus grands défis de l'humanité. En tant qu'inventeur de la méthode standard Gibson Assembly® et du premier système de paillasse commercial automatisé de synthèse d'ADN et d'ARNm, Codex DNA permet l'écriture rapide, précise et reproductible d'ADN et d'ARNm pour de nombreux marchés en aval. Le système primé BioXp™ consolide, automatise et optimise l'ensemble du flux de travail de synthèse, de clonage et d'amplification. Il permet ainsi de synthétiser de l'ADN et de l'ARN pratiquement sans erreur à grande échelle, en quelques jours et quelques heures au lieu de semaines ou de mois. Des scientifiques du monde entier utilisent cette technologie dans leurs propres laboratoires pour accélérer le paradigme conception-construction-test pour des produits nouveaux et de grande valeur pour la médecine de précision, la découverte de médicaments biologiques, le développement de vaccins et de thérapies, l'édition du génome et la thérapie cellulaire et génique. Codex DNA est une société publique basée à San Diego. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site codexdna.com.

