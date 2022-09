Codex DNA presenteert Next Generation Automated Synthetic Biology Workstation op World of Technology & Science in Utrecht, Nederland

French German Dutch

SAN DIEGO, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Codex DNA, Inc. (NASDAQ: DNAY), een pionier in geautomatiseerde synthetisch-biologische tafelmodel-systemen, zal zijn onlangs uitgebrachte BioXp™ 9600-systeem presenteren op de World of Technology & Science-conferentie die morgen begint in Utrecht, Nederland. Het BioXp™ 9600-systeem wordt tentoongesteld op de Codex-DNA-stand in hal 7 nummer A091.



Het BioXp™ 9600-systeem, een platform van de volgende generatie met hoge doorvoer dat 's nachts biologisch actief is en met een druk op de knop wetenschappers in staat stelt om de ontdekking van nieuwe vaccins en biologische geneesmiddelen te versnellen, is de derde versie op het krachtige en veelzijdige BioXp-platform™.

Het volledig geautomatiseerde BioXp-systeem™ stelt wetenschappers in staat om procesbeperkingen te overwinnen die worden veroorzaakt door de doorlooptijd, kosten of complexiteit van alternatieve manieren om DNA en mRNA op te bouwen of te verwerven. Het BioXp-systeem™ biedt 's nachts geautomatiseerde synthese van genen, klonen, DNA-bibliotheken en mRNA, waardoor gebruikers ontwerp- en bouwcycli nauwer kunnen integreren, waardoor de productiviteit toeneemt en de responstijd wordt verkort.

Het BioXp™ 9600-systeem breidt de mogelijkheden van het bekroonde BioXp-platform™ uit en biedt een grotere doorvoer, prestaties en veelzijdigheid in werkstroommogelijkheden. Het geavanceerde automatiseringsontwerp in combinatie met gepatenteerde Gibson Assembly- en foutcorrectiemethoden maken kant-en-klare synthese, assemblage en klonen van maximaal 96 unieke sequenties in één verwerking ´s nacht mogelijk. Met innovatieve monsterverwerking met hoge doorvoer verhoogt dit systeem de doorvoer, doorlooptijd en productiviteit met behoud van een tafelmodel-voetafdruk, zodat onderzoekers syntheseknelpunten kunnen elimineren, hun recentelijk ontdekte werkstromen met hoge doorvoer kunnen beheersen en naadloos kunnen doorgaan van ontwerp tot testen in een kwestie van dagen.

Over Codex DNA

Codex DNA stelt wetenschappers in staat om nieuwe, synthetische biologisch opgewekte oplossingen te creëren voor veel van de grootste uitdagingen van de mensheid. Als uitvinders van de industriestandaard Gibson Assembly-methode® en het eerste commerciële geautomatiseerde tafelmodel-DNA- en mRNA-synthesesysteem, maakt Codex DNA het snel, nauwkeurig en reproduceerbaar schrijven van DNA en mRNA mogelijk voor tal van downstreammarkten. Het bekroonde BioXp-systeem™ consolideert, automatiseert en optimaliseert de volledige synthese-, kloon- en versterkingswerkstroom. Als gevolg hiervan levert het vrijwel foutloze synthese van DNA en RNA op schaal binnen dagen en uren in plaats van weken of maanden. Wetenschappers over de hele wereld gebruiken de technologie in hun eigen laboratoria om het ontwerp-bouw-testparadigma te versnellen voor nieuwe, hoogwaardige producten voor precisiegeneeskunde, ontdekking van biologische geneesmiddelen, vaccin- en therapeutische ontwikkeling, genoombewerking en cel- en gentherapie. Codex DNA is een beursgenoteerd bedrijf gevestigd in San Diego. Ga voor meer informatie naar codexdna.com.

