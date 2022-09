OKX Lite chegou para tornar a negociação e os ganhos com criptomoedas mais fáceis do que nunca

Spanish Portuguese

VICTORIA, Seychelles, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, anunciou hoje o lançamento do OKX Lite , uma versão simplificada do seu aplicativo de negociação que facilita aos usuários comprar, vender, trocar e lucrar com suas criptomoedas.



Com uma aparência mais simplificada do que a versão destinada a traders experientes, a OKX Lite visa atender às expectativas dos HODLers (holders por prazo indeterminado) e dos novos traders, oferecendo acesso simplificado aos recursos mais importantes. Estes incluem:

Compra, venda e troca com apenas alguns toques

Transferências dentro e fora da cadeia (envio e recebimento)

Apostas em criptomoedas para ganhos com ativos

Monitoramento dos movimentos do mercado a qualquer momento

Acesso ao programa de indicação para a Mystery Box (Caixa Misteriosa) de US $ 10.000



O lançamento da OKX Lite ocorre após o lançamento da primeira campanha global da marca da empresa, intitulada “O que é a OKX?”. A campanha foi o lançamento da bolsa de negociação para o mundo e as parcerias da OKX com instituições esportivas e de entretenimento proeminentes como o Manchester City FC, McLaren Formula 1 e o Tribeca Festival apresentou a OKX e o mundo da bolsa de negociação de criptomoedas para um público totalmente novo. A OKX Lite oferece a esses usuários uma entrada mais segura e simples no mundo da negociação de criptomoedas para que eles saiam da bolha e entrem no espaço.

Com o lançamento da OKX Lite, a OKX também amplia seu compromisso de promover a negociação responsável com a expansão do acesso às criptomoedas e a remoção das barreiras à liberdade financeira. Com os usuários da OKX Lite ampliando gradativamente sua experiência com negociações de criptomoedas, o aplicativo OKX será útil para que eles aprendam cada vez mais com suas interações até poderem atuar como um trader de criptomoedas experiente.

Haider Rafique, Diretor de Marketing Global da OKX, disse: “A OKX Lite é o nosso mecanismo para que os traders e investidores possam de maneira fácil e agradável planejar, ampliar e gerenciar um portfólio de criptomoedas. A nossa nova UI tem a aparência de um aplicativo de corretagem tradicional, com atualizações que realmente aprimoram a experiência diária com as criptomoedas. O nosso novo aplicativo viabiliza a transição entre os modos Lite, Pro e Wallet. Queremos que os nossos clientes utilizem a nossa nova UI elegante que foi elaborada especialmente para facilitar a transição entre esses três modos."

Quem entrar na OKX agora pode convidar os amigos para ganhar uma Mystery Box de até US $ 10.000.

Para mais informações, contate:

Media@okx.com

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange global de criptomoedas por volume de negociação e um ecossistema web3 líder. Com a confiança de mais de 20 milhões de clientes em todo o mundo, a OKX é conhecida por ser o aplicativo de negociação de criptomoedas mais rápido e confiável para investidores e negociantes profissionais de todo o mundo.

Como um dos principais parceiros dos campeões ingleses da Premier League Manchester City F.C., McLaren Formula 1, Ian Poulter, Scotty James e Daniel Ricciardo, a OKX tem como objetivo inundar a experiência dos fãs com novas oportunidades financeiras e de engajamento. A OKX também é a principal parceira do Tribeca Festival como parte de uma iniciativa para trazer mais criadores para a web3.

Além da bolsa da OKX, a OKX Wallet é a mais recente oferta da plataforma para pessoas que procuram explorar o mundo das NFTs e o metaverso ao negociar tokens GameFi e DeFi.