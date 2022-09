Crurated devient la première communauté viticole basée sur la blockchain et les membres à proposer des ventes fractionnées de tonneaux soutenues par la technologie NFT

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

De nouvelles fonctionnalités donnent aux membres de Crurated la possibilité d'acheter des fractions de vin dans des tonneaux et de personnaliser des formats de bouteilles et des étiquettes exclusifs



Les producteurs de renommée mondiale participants comprennent le Domaine Fourrier, Charles Lachaux, le Domaine Robert Groffier, le Domaine Vincent Dancer, le Domaine De Montille et le Domaine Pierre Girardin

LONDRES, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wine futures, parfois appelé En Primeur, est un moyen d'acheter les vins les plus recherchés avant leur mise en bouteille et leur mise sur le marché. Crurated, une communauté viticole basée sur la blockchain et les membres, fait passer ce concept au niveau supérieur avec une nouvelle technologie intégrant provenance et personnalisation. Alfonso de Gaetano, fondateur de la société, a annoncé que les membres de Crurated peuvent désormais acheter des fractions de tonneaux qui sont certifiées via la blockchain et la technologie NFT. Cette nouvelle offre donne également aux membres la possibilité de personnaliser les formats des bouteilles et les étiquettes en fonction de leurs besoins uniques.

Crurated organise des ventes fractionnées de tonneaux avec des producteurs de renommée mondiale, notamment le Domaine Fourrier, Charles Lachaux, le Domaine Robert Groffier, le Domaine Vincent Dancer, le Domaine De Montille et le Domaine Pierre Girardin

Crurated propose également des expériences sélectionnées pour les 10 achats fractionnés de tonneaux les plus importants, en termes de valeur monétaire. Les expériences incluent une visite du producteur de vin, une visite des installations viticoles, un dîner dans un domaine viticole et d'autres événements organisés selon l'emplacement.

« Bon nombre de nos clients estimés demandent souvent des bouteilles dans un format plus grand. Il peut être difficile de déterminer la quantité à produire au-delà du Magnum traditionnel », a déclaré Nicolas Groffier du Domaine Robert Groffier. « Les ventes de tonneaux fractionnés et la possibilité pour les acheteurs de personnaliser la taille des bouteilles nous permettent de déterminer le nombre et la taille exacts des bouteilles dont nous aurons besoin. Et aujourd'hui, la seule façon d'avoir des formats de plus grande taille du Domaine Robert Groffier consiste à passer par Crurated. »

« Ce nouveau concept change complètement la façon dont les vins rares en bouteille sont vendus aux consommateurs », a déclaré M. Alfonso. « La propriété fractionnée existe depuis des décennies et s'applique à présent à l'art numérique dans l'espace NFT. Bien qu'une fraction d'un Bored Ape soit peut-être une application unique de la technologie, elle est partagée et non quelque chose que vous pouvez apprécier seule. Notre concept révolutionne la propriété fractionnée soutenue par les NFT en offrant la valeur de la provenance pour mieux authentifier le vin. Les membres peuvent également personnaliser leurs formats de bouteilles et leurs étiquettes, puis apprécier leur part de rareté dans le monde réel. »

Le calendrier actuel des ventes fractionnées de tonneaux français comprend :

Du 26 septembre au 2 octobre : Domaine Fourrier – 2 tonneaux

Du 3 octobre au 9 octobre : Charles Lachaux – 6 tonneaux

Du 10 octobre au 16 octobre : Domaine Vincent Dancer – 1 tonneau

Du 17 au 23 octobre : Domaine De Montille – 2 tonneaux

Du 24 octobre au 30 octobre : Domaine Robert Groffier – 5 tonneaux

Du 31 octobre au 6 novembre : Domaine Pierre Girardin – 5 tonneaux

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l'Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l'adhésion conçue pour mettre en relation directement les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l'origine grâce à un stockage sécurisé de caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour en savoir plus sur Crurated, veuillez consulter le site crurated.com.

