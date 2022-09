Crurated Torna-se a Primeira Blockchain e Comunidade de Vinhos Baseada em Membros a Oferecer Vendas Fracionadas em Barril Apoiadas pela Tecnologia NFT

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

Novos recursos oferecem aos Membros da Crurated a capacidade de compra de vinho fracionada em barril e de personalização exclusiva de formatos e rotulagem de garrafas

Domaine Fourrier, Charles Lachaux, Domaine Robert Groffier, Domaine Vincent Dancer, Domaine De Montille e Domaine Pierre Girardin são os produtores de renome mundial que estão participando do programa

LONDRES, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os futuros de vinho, às vezes chamados de En Primeur, é a forma mais procurada de compra de vinhos antes do seu engarrafamento e lançamento no mercado. A Crurated, uma comunidade de vinhos com base em blockchain e membros, está levando esse conceito para o próximo nível com a nova tecnologia que oferece proveniência e personalização. Alfonso de Gaetano, Fundador da empresa, disse que os Membros da Crurated agora podem comprar frações de barris certificados pela tecnologia blockchain e NFT. Os membros agora também podem personalizar os formatos e rótulos das garrafas com base nas suas necessidades exclusivas.

A Crurated está lançando as vendas fracionadas em barris com os produtores de renome mundial Domaine Fourrier, Charles Lachaux, Domaine Robert Groffier, Domaine Vincent Dancer, Domaine De Montille e Domaine Pierre Girardin.

A Crurated também está oferecendo curadoria para as 10 principais compras de barril fracionado, em termos de valor monetário. A curadoria inclui uma visita ao produtor do vinho, visita com jantar às instalações de produção de vinho e outros eventos organizados com base na localização.

“Muitos dos nossos estimados clientes solicitam garrafas maiores. A escolha da quantidade a ser produzida além do Magnum tradicional é bem difícil”, disse Nicolas Groffier, do Domaine Robert Groffier. “Com as vendas fracionadas em barril e a personalização do tamanho da podemos determinar com exatidão o número e tamanhos de garrafas de que precisaremos. Atualmente, a única forma de obter garrafas maiores do Domaine Robert Groffier é com a Crurated.”

“Este novo conceito muda completamente a forma como os vinhos raros e engarrafados são vendidos aos consumidores”, disse Alfonso. “A propriedade fracionária já existe há décadas e agora está sendo aplicada à arte digital no espaço da NFT. Embora uma fração de um Bored Ape possa ser uma aplicação única da tecnologia, ela é compartilhada e não exclusiva. Nosso conceito revoluciona a propriedade fracionária apoiada por NFTs, oferecendo o valor da proveniência que autentica ainda mais o vinho. Os membros também podem personalizar o formato e rótulo das garrafas, e apreciar a fração rara no mundo real.”

O cronograma atual para as vendas fracionadas em barris franceses inclui:

26 de setembro – 2 de outubro: Domaine Fourrier – 2 Barris

3 de outubro – 9 de outubro: Charles Lachaux – 6 Barris

10 de outubro – 16 de outubro: Domaine Vincent Dancer – 1 Barril

17 de outubro – 23 de outubro: Domaine De Montille – 2 Barris

24 de outubro – 30 de outubro: Domaine Robert Groffier – 5 barris

31 de outubro – 6 de novembro: Domaine Pierre Girardin – 5 Barris

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para mais informação sobre a Crurated, visite crurated.com.

