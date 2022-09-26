Crurated成为第一个区块链和会员式葡萄酒社区，提供由NFT技术支持的分桶销售

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新的功能使Crurated会员能够购买分桶的葡萄酒，并定制专属的酒瓶形式和标签



参与的世界知名酒庄包括：Domaine Fourrier、Charles Lachaux、Domaine Robert Groffier、Domaine Vincent Dancer、Domaine De Montille和Domaine Pierre Girardin等

伦敦, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 葡萄酒期货有时也称为“期酒”，是最受追捧的葡萄酒在装瓶和上市前购买的一种方式。区块链和会员式葡萄酒社区Crurated正通过提供产地和混合定制的新技术将期酒这一概念提升至新水平。公司创始人Alfonso de Gaetano宣布，Crurated会员现在可以购买通过区块链和NFT技术认证的分桶葡萄酒。这项新服务还让会员能够根据自己独特的需求定制酒瓶形式和标签。

Crurated正与多家世界知名酒庄推广分桶销售形式，他们包括：Domaine Fourrier、Charles Lachaux、Domaine Robert Groffier、Domaine Vincent Dancer、Domaine De Montille和Domaine Pierre Girardin等。

Crurated还将为前10名（以货币值计算）分桶采购者提供精心策划的体验。体验活动包括参观葡萄酒生产商、酿酒设施、酿酒晚宴和其他根据地点策划的活动。

Domaine Robert Groffier的Nicolas Groffier表示：“我们许多尊敬的客户经常要求大瓶装酒。决定要生产多少超过1.5升大瓶酒的瓶装酒是一项挑战。分桶销售并能够让买家定制酒瓶大小让我们可以确定确切需要多大的酒瓶和数量。现在从Domaine Robert Groffier获得更大瓶装形式的唯一途径是通过Crurated。”

Alfonso表示：“这种新概念完全改变了将预装瓶稀珍葡萄酒销售给用户的方式。分桶所有权已存在几十年，只是现在才被应用到NFT领域的数字艺术。虽然Bored Ape碎币可能是这项技术的一种独特应用，但它属于共享范畴，不能单独享用。我们的概念是对碎币所有权的改革，是由NFT通过提供产地价值进一步认证葡萄酒来支持的改革。会员还可以定制自己的酒瓶形式和标签，然后在现实世界中品鉴其分桶珍稀葡萄酒。”

目前，法国分桶销售时间表包括：

9月26日至10月2日：Domaine Fourrier – 2桶

10月3日至10月9日：Charles Lachaux – 6桶

10月10日至10月16日：Domaine Vincent Dancer – 1桶

10月17日至10月23日：Domaine De Montille – 2桶

10月24日至10月30日：Domaine Robert Groffier – 5桶

10月31日至11月6日：Domaine Pierre Girardin – 5桶

关于Crurated

Crurated是2021年推出的一个会员制葡萄酒社区，该社区以法国和意大利为中心，设立的宗旨是将鉴赏家与世界一流的生产者直接联系起来。Crurated的专家团队提供个性化服务和正宗的体验。同时，Crurated的无缝物流服务通过安全的葡萄酒酒窖存储技术和创新的区块链技术，为酒品质量和来源提供保证。如需了解有关Crurated的更多信息，请访问crurated.com。

公共关系联系人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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