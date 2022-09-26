Crurated 成為首個區塊鏈和會員制的葡萄酒社區提供由 NFT 技術支援的部分桶裝銷售

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新功能讓 Crurated 的會員能夠購買酒桶中的部分葡萄酒，並自訂獨家酒瓶尺寸和標籤

參與的世界著名釀造商包括 Domaine Fourrier、Charles Lachaux、Domaine Robert Groffier、Domaine Vincent Dancer、Domaine De Montille 和 Domaine Pierre Girardin

英國倫敦, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 期酒（或稱為 En Primeur）是在最受推崇的葡萄酒尚未裝瓶上市前率先購入的購酒方式。Crurated 是一個區塊鏈和會員制的葡萄酒社區，它利用新技術將這個概念提升至一個新層次，提供產區和定制性功能。該公司創辦人 Alfonso de Gaetano 宣佈，Crurated 的會員現在可以購買透過區塊鏈和 NFT 技術認證的部分酒桶。這項新服務並讓會員能夠根據其獨特需求自訂酒瓶尺寸和標籤。

Crurated 現正與世界知名的生產商推出部分酒桶銷售，包括包括 Domaine Fourrier、Charles Lachaux、Domaine Robert Groffier、Domaine Vincent Dancer、Domaine De Montille 和 Domaine Pierre Girardin。

Crurated 並為十大酒桶購買者 (以價值計算) 提供精選體驗。體驗包括與釀造商一同參觀葡萄酒廠、釀酒晚宴和其他基於地點的精選活動。

Domaine Robert Groffier 的 Nicolas Groffier 表示：「我們許多備受尊敬的客戶通常會要求更大尺寸的酒瓶。要確定在傳統標準 (Magnum) 尺寸之外生產多少具有挑戰性。部分酒桶銷售和能讓買家自訂酒瓶尺寸，使我們能夠確定我們所需酒瓶的確切數量和尺寸。現在，透過 Crurated 是從 Domaine Robert Groffier 獲得更大尺寸酒瓶的唯一方法。」

Alfonso 表示：「這個新概念徹底改變了向消費者銷售預先裝瓶稀有葡萄酒的方式。部分擁有權已有數十年歷史，現在正應用於 NFT 領域的數碼藝術。雖然一小部分的 Bored Ape 可能是這項技術的獨特應用，但那是共享的，並非您可以獨自享受的東西。我們的概念徹底改變了由 NFT 支援的部分擁有權，提供產區價值以進一步驗證葡萄酒。會員還可以自訂其酒瓶尺寸和標籤，然後在現實世界中欣賞他們擁有的一部份罕有珍品。」

法國部分酒桶銷售目前的時間表包括：

9 月 26 日至 10 月 2 日：Domaine Fourrier – 2 桶

10 月 3 日至 9 日：Charles Lachaux – 6 桶

10 月 10 日至 16 日：Domaine Vincent Dancer – 1 桶

10 月 17 日至 23 日：Domaine De Montille – 2 桶

10 月 24 日至 30 日：Domaine Robert Groffier – 5 桶

10 月 31 日至 11 月 6 日：Domaine Pierre Girardin – 5 桶

關於 Crurated

Crurated 是一個於 2021 年推出的會員制葡萄酒社區，專注於法國和意大利，旨在將鑒賞家與世界一流的釀造商直接連繫起來。專家團隊提供個人化服務和地道體驗，而 Crurated 的無縫物流服務透過安全的葡萄酒酒窖儲存和創新的區塊鏈技術以保證佳釀的品質和產區。如欲了解更多關於 Crurated 的資訊，請瀏覽 crurated.com。

公關聯絡人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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