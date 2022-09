Über 1 MILLIARDE Tests auf Smartphones mit FutureDial durchgeführt

English French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Kalifornien, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated hat heute bekanntgegeben, dass die Roboter- und Softwarelösungen des Unternehmens von Kunden in der Branche der Rücknahmelogistik zur Durchführung von über 1,11 Milliarden gründlichen Funktionstests an gebrauchten Smartphones verwendet wurden, die für den weltweiten Wiederverkauf aufbereitet werden. Der Meilenstein in dieser Branche unterstreicht die zunehmende Bedeutung des gründlichen Testens von gebrauchten Mobilgeräten für den Wiederverkauf bei gleichzeitiger Einhaltung der R2v3-Standards für Gerätetests und Datenbereinigung.



1.112.325.105 Funktionstests durchgeführt – Tendenz steigend

FutureDial berichtete, dass die Gesamtzahl der von den Lösungen des Unternehmens protokollierten Funktionstests in der ersten Septemberwoche 2022 die Eine-Milliarde-Marke überschritten hat. Insgesamt testeten Kunden dieser Branche die Funktionalität von 1.112.325.105 gebrauchten Mobilgeräten, die für den späteren Wiederverkauf aufbereitet wurden.

„Funktionstests sind die Grundlage eines erfolgreichen Aufbereitungsprozesses für Mobilgeräte: schnell, genau, nach Bedarf angepasst und mit den wichtigsten Industriestandards konform. Sowohl die automatisierten als auch die reinen Software-Lösungen von FutureDial erfüllen zweifellos dieses Wertversprechen“, so Frank Harbist, President und CEO von FutureDial. „Das Erreichen dieses Meilensteins von über einer Milliarde durchgeführter Tests ist ein klarer Beweis für unseren Erfolg, unsere Erfahrung und unsere Führungsrolle auf dem Markt. Kunden aus der Lieferkette für Mobilgeräte mit verschiedensten Ansprüchen können sich mit Ihrer Entscheidung für FutureDial darauf verlassen, ihre Unternehmen bei der gewinnbringenden Aufbereitung von mehr Geräten unterstützen zu können.“

Genauigkeit der Tests – die Grundlage zur Einhaltung der R2v3-Industriestandards

Vor dem Weiterverkauf, der Wiedervermarktung oder dem Recyceln von aufbereiteten gebrauchten Geräten, müssen Wiederverkäufer oder Recyclingfirmen von Mobiltelefonen zunehmend gesetzliche Standards wie R2v3 erfüllen und Zertifizierungen vorlegen, um sicherzustellen, dass keine sensiblen Informationen auf den Geräten preisgegeben werden. Das gründliche Testen und Löschen von Daten von mobilen Geräten ist entscheidend, um Industriestandards wie R2v3 zu erfüllen. Die Lösungen von FutureDial übertreffen die Anforderungen des R2v3-Standards für das Testen und die Datenbereinigung, wobei die Verifizierung und Zertifizierung jeder Datenlöschung protokolliert wird und für die Datenverwahrungs- und Verifizierungsanforderungen der Kunden verfügbar ist. Dies schützt die in der Aufbereitungsbranche tätigen Unternehmen und stellt sicher, dass die Daten nach der Verarbeitung nicht auf den mobilen Geräten verbleiben.

Unternehmen, die Mobiltelefone rückkaufen oder in Zahlung nehmen, Logistik-Drittanbieter (3PL), Tier 1- und regionale Mobilfunkanbieter, Mobiltelefon-OEM, Wiederaufbereiter mobiler Geräte, Recyclingfirmen und andere Unternehmen in der Lieferkette für die Rücknahmelogistik von Mobiltelefonen auf der ganzen Welt haben das Bedürfnis, genaue und effiziente Funktionstest-Tools zu verwenden, mit denen sie die Industriestandards und die durch R2v3 geforderte Prüfung erfüllen können. Unternehmen, die vollständige Funktionstests mobiler Geräte für ihre Verarbeitungsvorgänge benötigen, vertrauen der Robotik und Software von FutureDial, um der Nachfrage gerecht zu werden, die voraussichtlich bis weit ins Jahr 2023 und darüber hinaus monatlich kontinuierlich weiter steigen wird. Die Funktionstestangebote von FutureDial bieten diesen Unternehmen eine vollautomatische Berichterstellung, um die Prüfanforderungen von R2v3 zu erfüllen.

Über FutureDial

FutureDial wurde 1999 gegründet und ist der führende Anbieter von Verarbeitungslösungen für die Logistiklieferkette für die Rücknahme von Mobilgeräten, die auch die Einhaltung von Industriestandards wie R2v3 unterstützen. Unternehmen, die Mobiltelefone rückkaufen oder in Zahlung nehmen, Logistik-Drittanbieter (3PL), Tier 1- und regionale Mobilfunkanbieter, bedeutende Hersteller von Mobiltelefonen (OEM), Wiederaufbereiter mobiler Geräte, Recyclingfirmen und andere Unternehmen in der Lieferkette für die Rücknahmelogistik von Mobiltelefonen bevorzugen FutureDial als Anbieter für branchenübliche Lösungen zur Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen sowie zur Konsolidierung von Arbeitsabläufen, die Mobilgeräte verarbeitenden Unternehmen dabei helfen, effizienter und rentabler zu arbeiten und Industriestandards und Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Besuchen Sie http://www.futuredial.com oder schreiben Sie eine E-Mail an sales@futuredial.com .

