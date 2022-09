Se realizan más de MIL MILLONES de pruebas en smartphones con FutureDial

Diversas empresas de la cadena de suministro de dispositivos móviles han realizado más de mil millones de pruebas funcionales en smartphones usados para su posterior reventa, de acuerdo con el estándar R2v3 para pruebas y eliminación de datos

September 26, 2022 08:04 ET | Source: FutureDial, Inc. FutureDial, Inc.

Sunnyvale, California, UNITED STATES