Plus d'un MILLIARD de tests FutureDial effectués sur des smartphones

SUNNYVALE, Californie, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated a annoncé aujourd'hui que ses solutions logicielles et robotiques ont été utilisées par des clients du secteur de la logistique inverse des appareils mobiles afin de réaliser avec précision plus de 1,11 milliard de tests fonctionnels sur des smartphones d'occasion en cours de remise à neuf destinés à la revente dans le monde entier. Ce tournant dans l'industrie souligne l'importance croissante de test précis des appareils mobiles d'occasion destinés à la revente tout en se conformant aux normes R2v3 pour le test et l'effacement des données des appareils.



1 112 325 105 tests fonctionnels ont été effectués, et ce n'est pas fini

FutureDial a indiqué qu'au cours de la première semaine de septembre 2022, le nombre total de tests fonctionnels enregistrés par ses solutions a dépassé le seuil d'un milliard, atteignant le nombre de 1 112 325 105 tests fonctionnels effectués par des clients de l'industrie sur des appareils mobiles d'occasion en cours de remise à neuf en vue d'une revente ultérieure.

« Les tests fonctionnels sont l'épine dorsale du processus de remise à neuf d'appareils mobiles réussi : rapides, précis, personnalisés selon les besoins et conformes aux normes clés de l'industrie. Les solutions de FutureDial, qu'elles soient automatisées ou uniquement logicielles, offrent indéniablement cette proposition de valeur », a déclaré Frank Harbist, président-directeur général de FutureDial. « Le franchissement de ce seuil de plus d'un milliard de tests effectués est une preuve claire de notre réussite, de notre expérience et de notre leadership sur le marché. Les clients de toutes sortes de chaînes d'approvisionnement mobiles peuvent choisir FutureDial en toute confiance pour aider leurs entreprises à traiter davantage d'appareils et à le faire de manière rentable. »

Des tests de précision pour répondre aux normes de l'industrie R2v3

Avant qu'un revendeur ou recycleur de téléphones portables puisse revendre, remettre sur le marché ou recycler les appareils mobiles d'occasion qu'il a remis à neuf, il doit satisfaire de plus en plus de normes réglementaires telles que R2v3 et fournir des certifications pour assurer qu'il n'expose aucune information sensible contenue sur les appareils. Des tests précis et l'effacement des données des appareils mobiles sont devenus essentiels pour satisfaire les normes de l'industrie telles que R2v3. Les solutions FutureDial dépassent les exigences requises par la norme R2v3 pour les tests et l'effacement des données, avec la vérification et la certification de chaque effacement de données enregistré et disponible pour les besoins de vérification et de rétention des données des clients. Cela protège les entreprises spécialisées dans la remise à neuf et garantit que les données ne restent pas sur les appareils mobiles après le traitement.

Les sociétés de rachat de téléphones portables, les fournisseurs logistiques tiers (3PL), les opérateurs de services sans fil régionaux et de niveau 1, les fabricants de téléphones portables, les entreprises de remise à neuf d'appareils mobiles, les recycleurs et d'autres sociétés de la chaîne d'approvisionnement de la logistique inverse des téléphones portables dans le monde entier cherchent à utiliser des outils de test fonctionnels précis et efficaces qui répondent aux normes de l'industrie et d'audit requises par R2v3. Ayant besoin de tests fonctionnels complets des appareils mobiles pour leurs opérations de traitement, ces sociétés utilisent en toute confiance la robotique et le logiciel de FutureDial pour répondre à la demande, qui devrait continuer à croître chaque mois jusqu'en 2023 et au-delà. Les offres de tests fonctionnels de FutureDial fournissent à ces sociétés des rapports entièrement automatisés pour se conformer aux exigences d'audit R2v3.

À propos de FutureDial

Fondée en 1999, FutureDial est le premier fournisseur de solutions de traitement pour la chaîne d'approvisionnement de la logistique inverse des appareils mobiles qui assure aussi le respect des normes de l'industrie, telles que R2v3. Des sociétés de rachat d'appareils mobiles, des fournisseurs logistiques tiers (3PLs), des opérateurs de services sans fil régionaux et de niveau 1, des fabricants d'appareils mobiles (équipementiers) de premier plan, des entreprises spécialisées dans la remise à neuf d'appareils mobiles, des recycleurs et d'autres sociétés de la chaîne d'approvisionnement mobile considèrent FutureDial comme un fournisseur de choix pour les solutions de qualité industrielle qui simplifie et automatise les processus, consolide les flux de travail pour aider les entreprises de traitement d'appareils mobiles à fonctionner de manière plus efficace et rentable, et respecte les normes de l'industrie et les exigences d'audit. Rendez-vous sur http://www.futuredial.com ou envoyez un e-mail à sales@futuredial.com .

