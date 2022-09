Oltre 1 MILIARDO di test eseguiti su smartphone utilizzando FutureDial

English French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated ha annunciato oggi che le sue soluzioni robotiche e software sono state utilizzate dai clienti nel settore della logistica inversa dei dispositivi mobili per eseguire con precisione oltre 1,11 miliardi di test funzionali su smartphone usati in fase di ricondizionamento per la rivendita in tutto il mondo. Questo traguardo del settore sottolinea la crescente importanza di test accurati di dispositivi mobili usati per la rivendita, pur rispettando gli standard R2v3 per i test dei dispositivi e la cancellazione permanente dei dati.



1.112.325.105 test funzionali eseguiti e conteggio

FutureDial ha riferito che nella prima settimana di settembre 2022 il numero totale di test funzionali registrati dalle sue soluzioni ha superato il livello di un miliardo, raggiungendo un conteggio di 1.112.325.105 test funzionali eseguiti da clienti del settore su dispositivi mobili usati in fase di ricondizionamento per una successiva rivendita.

“I test funzionali sono il fulcro di un processo di ricondizionamento di successo di un dispositivo mobile: rapido, accurato, personalizzato secondo necessità e conforme ai principali standard di settore. Le soluzioni di FutureDial, sia automatizzate che basate solo sul software, offrono innegabilmente questa proposta di valore”, ha affermato Frank Harbist, Presidente e CEO di FutureDial. “Il raggiungimento di questo traguardo di oltre un miliardo di test è un chiaro punto di prova del nostro successo, esperienza e leadership sul mercato. I clienti della catena di fornitura mobile di tutti i tipi possono scegliere con fiducia FutureDial per aiutare le loro aziende a elaborare più dispositivi e farlo in modo redditizio.”

Accuratezza dei test per soddisfare gli standard di settore R2v3

Prima che un rivenditore o un riciclatore di telefoni cellulari possa rivendere, ricommercializzare o riciclare i dispositivi mobili usati che ha ricondizionato, deve sempre più soddisfare gli standard normativi come R2v3 e fornire certificazioni per garantire che non stia esponendo alcuna informazione sensibile sui dispositivi. L’esecuzione di test accurati e la cancellazione dei dati dei dispositivi mobili sono diventati aspetti fondamentali per soddisfare gli standard del settore come R2v3. Le soluzioni FutureDial superano i requisiti presentati nello standard R2v3 per i test e la cancellazione permanente dei dati, con la verifica e la certificazione di ogni eliminazione dei dati registrata e disponibile per le esigenze di conservazione e verifica dei dati dei clienti. Ciò protegge le attività di ricondizionamento e garantisce che i dati non rimangano sui dispositivi mobili dopo la lavorazione.

Le società di permuta per il riacquisto di telefoni cellulari, i fornitori di servizi logistici terzi (3PL), i vettori wireless regionali e di livello 1, gli OEM di telefoni cellulari, i ricondizionatori di dispositivi mobili, i riciclatori e altre società della catena di approvvigionamento di logistica inversa dei telefoni cellulari in tutto il mondo cercano di utilizzare strumenti di test funzionali accurati ed efficienti che soddisfino gli standard del settore e il controllo richiesto da R2v3. Necessitando di test funzionali completi dei dispositivi mobili per le loro operazioni di lavorazione, queste aziende utilizzano con fiducia la robotica e il software di FutureDial per soddisfare la domanda, la cui crescita di mese in mese è prevista anche nel 2023 e oltre. Le offerte di test funzionali di FutureDial forniscono a queste aziende report completamente automatizzati per soddisfare i requisiti di audit di R2v3.

Informazioni su FutureDial

Fondata nel 1999, FutureDial è stata il fornitore leader di soluzioni di trattamento per la catena di fornitura logistica inversa dei dispositivi mobili che supportano anche la conformità agli standard del settore, come R2V3. Le società di permuta dei dispositivi mobili, i fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL), i vettori wireless regionali e di livello 1, i principali produttori di dispositivi mobili (OEM), i ricondizionatori di dispositivi mobili, i riciclatori e altre società della catena di fornitura mobile riconoscono FutureDial come fornitore ideale di soluzioni di livello industriale che semplificano e automatizzano i processi e consolidano i flussi di lavoro per aiutare le aziende di lavorazione dei dispositivi mobili a operare in modo più efficiente e redditizio, e soddisfare gli standard del settore e i requisiti di audit. Per ulteriori informazioni visitare http://www.futuredial.com o inviare un’e-mail a sales@futuredial.com .

Contatto per i media:

Bruce Brunger, Responsabile comunicazioni marketing, FutureDial, Incorporated Tel: (408) 245-8880 Ext 206 Email: bruceb@futuredial.com





Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile su:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89f4c768-a886-4b31-a59d-4dd8509fd942/it