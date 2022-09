FutureDial gebruikt voor meer dan 1 MILJARD tests uitgevoerd op smartphones

English French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated kondigde vandaag aan dat klanten in de retourlogistiek van mobiele apparaten zijn robotica- en softwareoplossingen hebben gebruikt om meer dan 1,11 miljard nauwkeurige functionele tests uit te voeren op tweedehands smartphones die werden gereviseerd voor wereldwijde herverkoop. Deze mijlpaal in de sector onderstreept het toenemende belang van het nauwkeurig testen van tweedehands mobiele apparaten voor de herverkoop conform de R2v3-normen voor het testen van apparaten en het wissen van gegevens.



1.112.325.105 functionele tests uitgevoerd ― en het cijfer loopt nog op

FutureDial meldde dat in de eerste week van september 2022 het totaal aantal functionele tests geregistreerd door hun systeem, de kaap van 1 miljard had overschreden, met een totaal van 1.112.325.105 functionele tests uitgevoerd door bedrijven die tweedehands mobiele apparaten reviseren om later weer in de verkoop te brengen.

“Functioneel testen vormt de ruggengraat van een succesvol revisieproces van mobiele apparaten: snel, nauwkeurig, aangepast waar nodig, en conform de normen van de sleutelindustrie. De oplossingen van FutureDial, zowel de geautomatiseerde als enkel de software, leveren onmiskenbaar deze waardepropositie", aldus Frank Harbist, President en CEO van FutureDial. "Het bereiken van deze mijlpaal van meer dan een miljard uitgevoerde tests is een duidelijk bewijs van ons succes, onze ervaring en ons marktleiderschap. Elk type klant in de sector van mobiele apparaten kan in alle vertrouwen kiezen voor FutureDial om zijn bedrijf te helpen meer apparaten te verwerken, en dat op een winstgevende manier.”

Nauwkeurigheid van de tests om te voldoen aan de R2v3-industrienormen

Voordat handelaren of recycleerbedrijven van mobiele telefoons de tweedehands gereviseerde apparaten kunnen herverkopen, weer op de markt brengen of recycleren, moeten ze steeds meer voldoen aan regelgevende normen zoals R2v3, en certificeringen voorzien om ervoor te zorgen dat ze geen gevoelige informatie onthullen op de apparaten. Nauwkeurig testen en datavernietiging van mobiele apparaten zijn essentieel geworden om te voldoen aan de industrienormen zoals R2v3. De oplossingen van FutureDial gaan verder dan de vereisten van de R2v3-normen voor testen en datavernietiging. Elke dataverwijdering geregistreerd en beschikbaar naargelang de retentie-en verificatiebehoeften van de klant wordt geverifieerd en gecertificeerd. Dit beschermt recycleerbedrijven en zorgt ervoor dat gegevens niet achterblijven op mobiele apparaten na verwerking.

Bedrijven die mobiele apparaten terugkopen of inruilen, logistieke dienstverleners (3PL's), tier-1- en regionale mobiele aanbieders, OEM's van mobiele telefoons, bedrijven die mobiele apparaten reviseren, recycleerbedrijven en andere bedrijven in de omgekeerde logistiek van mobiele telefoons wereldwijd, zoeken naar accurate en efficiënte functionele testprogramma' die voldoen aan de industrienormen en auditing vereist door R2v3. Deze bedrijven hebben behoefte aan volledige functionele testen voor mobiele apparaten voor hun verwerkingsactiviteiten en maken in alle vertrouwen gebruik van FutureDial's robotica en software om te voldoen aan de vraag, die naar verwachting maandelijks zal blijven groeien tot ver in 2023 en daarna. FutureDial's functionele testaanbod voorziet deze bedrijven van volledig geautomatiseerde rapportage om te voldoen aan de R2v3-auditvereisten.

Over FutureDial

FutureDial, opgericht in 1999, is de marktleider op het gebied van verwerkingsoplossingen voor de retourlogistiek van mobiele apparaten die ook de naleving van industrienormen, zoals R2v3, ondersteunen. Bedrijven die mobiele apparaten terugkopen of inruilen, logistieke dienstverleners (3PL's), tier-1- en regionale mobiele aanbieders, grote fabrikanten van mobiele telefoons (OEM's), bedrijven die mobiele apparaten reviseren, recycleerbedrijven en andere bedrijven in de omgekeerde logistiek van mobiele telefoons, erkennen FutureDial als hun voorkeurleverancier van industriële kwaliteitsoplossingen die processen vereenvoudigen en automatiseren, en werkstromen consolideren om bedrijven die mobiele telefoons verwerken, efficiënter en winstgevender te laten werken, en om te voldoen aan de industrienormen en auditvereisten. Ga naar http://www.futuredial.com of e-mail naar sales@futuredial.com .

Mediacontact:

Bruce Brunger, Marketing Communications Manager, FutureDial, Incorporated

Tel: (408) 245-8880 Ext 206 E-mailadres: bruceb@futuredial.com

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89f4c768-a886-4b31-a59d-4dd8509fd942/nl