TORONTO, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada annonce le renouvellement de la direction de son conseil d’administration et est heureuse d’accueillir deux nouveaux membres, Pier-André Blanchet, CFA, et Cecilia Wong, CFA, à compter du vendredi 23 septembre 2022. Carl Robert, CFA, Coreen Sol, CFA, et Stephen J. Thompson, CFA, qui ont été réélus, siégeront au conseil dans le cadre d’un nouveau mandat de deux ans.



Ronald Schwarz, CFA, président du conseil d’administration, a déclaré : « Je suis heureux de poursuivre l’important travail entrepris par cette organisation pour diriger la profession de l’investissement au Canada en faisant progresser les normes professionnelles les plus élevées, l’intégrité et l’éthique, dans l’intérêt ultime de la société canadienne. Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier les administrateurs sortants, Jessie Bobinski, CFA, et Mathieu Doucet, CFA, pour leur contribution au conseil d’administration de CFA Societies Canada. Je tiens également à féliciter Jessie Bobinski, CFA, pour sa récente élection à titre de représentante pour le Canada du conseil du président de CFA Institute, et je me réjouis à la perspective de continuer à travailler avec elle dans le cadre de ses nouvelles fonctions. »

Il souligne ce qui suit : « CFA Societies Canada est chargée de promouvoir le professionnalisme dans le secteur de l’investissement. Notre conseil renouvelé possède les compétences nécessaires pour appuyer et guider ce travail et pour favoriser la collaboration entre nos sociétés membres au Canada. »

Michael Thom, CFA, administrateur délégué de CFA Societies Canada, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants du renouvellement des fonctions de Ronald Schwarz à titre de président du conseil pour un autre mandat, et je tiens à remercier nos administrateurs sortants pour leur contribution et leur dévouement indéfectible envers notre vision et notre mission. Nous sommes ravis d’accueillir au conseil les nouveaux administrateurs, Pier-André Blanchet et Cecilia Wong. Leur sens aigu des finances et leur expertise en matière de défense des intérêts, conjugués à leur vaste expérience en matière de direction, nous aideront à mettre davantage l’accent sur notre stratégie et nos ambitions.

Renouvellement du mandat du président du conseil d’administration

Ronald Schwarz, CFA

Nouveaux membres au conseil d’administration 2022-2023 de CFA Societies Canada

Pier-André Blanchet, CFA - CFA Qué​bec

Cecilia Wong, CFA - CFA Society Vancouver

Administrateurs réélus

Carl Robert, CFA - CFA Montréal

Coreen Sol, CFA - CFA Society Okanagan

Stephen J. Thompson, CFA - CFA Society Edmonton





Ils rejoindront les membres actuels du conseil d’administration :

Michael Burnyeat, CFA - CFA Society Calgary

Emily Burt, CFA - CFA Society Winnipeg

Kathrin Forrest, CFA - CFA Society Toronto

Veronica Gamracy, CFA - CFA Society Saskatchewan

Sean Kulik, CFA - CFA Society Ottawa

Mark Stephenson, CFA - CFA Society Victoria

Andrew Walker, CFA - CFA Society Atlantic Canada

Pour obtenir plus d’information sur CFA Societies Canada et ses dirigeants, consultez www.cfacanada.org.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 associations canadiennes membres. Elle réunit ces organisations afin d’encadrer le secteur de l’investissement au Canada en faisant la promotion des plus hautes normes d’éthique et d’intégrité professionnelles pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

