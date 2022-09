English French

Guerbet obtient le financement d’un million d’euros de la Banque Publique d’Investissement

(BPI projet France 2030) pour son projet d’intelligence artificielle dans la détection précoce du cancer du pancréas

Villepinte, le 26 septembre 2022 – 18:00 : Guerbet (GBT) obtient un financement d’un million d’euros de l’Etat via France 2030 à la suite de sa participation à un appel à projets concernant la stratégie d’accélération dans la santé numérique. La présentation des travaux de l’équipe de recherche Intelligence Artificielle (IA) de Guerbet, qui pourrait potentiellement offrir une réponse prometteuse à un besoin médical, a convaincu le jury de soutenir ce projet par un financement public.

Le cancer du pancréas représente 496 000 cas par an, dont 14 500 en France et 56 700 aux USAi. Le nombre de patients atteints de cette maladie a doublé au cours des 25 dernières années. Le taux de mortalité des patients est élevé avec une survie allant de 1 à 5 ans en fonction du stade d’avancement de la maladie au moment du diagnosticii. Il devrait constituer la 3ème cause de décès par cancer dans l’UEiii et la 4ème aux USAiv d’ici 2040.

« Aujourd’hui, bien trop de patients sont diagnostiqués tardivement à cause de la progression silencieuse du cancer du pancréas et de la très grande difficulté à distinguer les stades précoces en imagerie médicale de routine. L’Intelligence Artificielle offre un nouvel outil qui pourrait soutenir les radiologues dans leur mission ».

Professeur Vuillerme, Praticien Hospitalier, Professeure associée à l'Université de Paris-Cité, Radiologue

Il existe malheureusement aujourd’hui peu d’options thérapeutiques pour traiter le cancer du pancréas. La chirurgie est le seul traitement potentiellement curatif mais n’est envisageable que dans les stades précoces de la maladiev. Or moins de 20% des patients sont candidats, du fait de ces détections souvent trop tardivesvi.

Les stades précoces sont souvent asymptomatiques et la découverte de ce cancer est souvent fortuite et tardive. « Une détection plus précoce permettrait à un plus grand nombre de patients d’être éligibles à une chirurgie, pouvant conduire à des taux de survie considérablement plus élevés.6,vii»

Le scanner du pancréas est une imagerie difficile à interpréter par des radiologues non spécialistes des maladies digestivesviii. Avec des algorithmes performants et des solutions déjà en cours de développement pour la détection des cancers du foie et de la prostate, Guerbet continue d’innover et permettra ainsi de donner plus de chance de survivre face à ce cancer dit « silencieux ». La solution, permettra l’analyse automatique des scanners et, fournira une alerte de suspicion de cancer du pancréas aux médecins radiologues, dès les premiers stades de la maladie.

« Chaque année, la vie de milliers de familles se trouve bouleversée par l’annonce d’un cancer du pancréas à laquelle nul n’est préparé ! Depuis 2016, Espoir Pancréas s’est engagé dans la lutte pour la détection précoce du cancer du pancréas. Nous espérons vivement que des solutions d’Intelligence Artificielle pourront à l’avenir permettre d’offrir une amélioration du diagnostic et du pronostic des patients atteints de ces cancers. »

Philippe François-Steininger, Président de l’Association Espoir Pancréas

Les liens avec les partenaires cliniques du projet sont déjà avancés et certains partenariats français et internationaux sont d’ores et déjà en discussion. De plus, une grande base de données a déjà été constituée.

Ce soutien financier permettra une accélération du développement de la solution ainsi qu’une impulsion importante pour l’équipe projet.

« Le soutien financier de la BPI, est une belle reconnaissance de la qualité des travaux de Guerbet dans le domaine de l’Intelligence Artificielle au service de la santé. Ce soutien va permettre d’accélérer le développement du projet et lui donner la dimension nécessaire pour en faire un produit commercial d’ici 2025. Nous sommes convaincus que ces solutions prometteuses d’Intelligence Artificielle, vont contribuer à améliorer le diagnostic de cancers à l’origine d’une mortalité élevée. Guerbet démontrera ainsi de nouveau sa capacité à apporter aux professionnels une innovation majeure au bénéfice des patients.»

François Nicolas, Vice-Président en charge de la R&D de Guerbet

A propos de France 2030

Le plan d’investissement France 2030 :

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

: transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation. Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu est de leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

: 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu est de leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

: pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat. Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Plus d’informations : france2030.gouv.fr | @SGPI_Avenir







A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 9 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 732 millions d’euros.

Contacts presse :

Guerbet

Claire Lauvernier, Directrice de la Communication +33.6.79.52.11.88 / claire.lauvernier@guerbet.com

Actifin

Mathias Jordan, Presse +33.1.56.88.11.26 / mjordan@actifin.fr





