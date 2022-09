English French

JCDecaux renouvelle son partenariat avec Sonae Sierra dans 17 centres commerciaux du Portugal

Paris, le 26 septembre 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Portugal vient de renouveler son contrat avec Sonae Sierra, leader de la gestion et de l'exploitation de centres commerciaux au Portugal et dans les Régions Autonomes de Madère et des Açores, pour 10 ans.

Plus de 20 ans après avoir remporté le premier contrat en 1999, JCDecaux propose désormais une couverture 100% digitale à l’intérieur de 17 centres commerciaux de Sonae Sierra, grâce à l’installation de 231 écrans. Ce réseau sera complété par des mobiliers d’affichage, 2m² et Senior 8m², positionnés dans les espaces extérieurs tels que les accès parking.

Les centres commerciaux de Sonae Sierra concernés par ce contrat ont accueilli 160 millions de visiteurs en 2019 et couvrent les plus grandes villes du Portugal, en particulier dans la région métropolitaine de Lisbonne (notamment Colombo, Vasco de Gama, Cascais Shopping), la région métropolitaine de Porto (Norte Shopping) ainsi qu’à Vila Nova de Gaia, Madeira, Matosinhos, Guimarães, Coimbra, Maia, Leiria, Viana do Castelo, Ponta Delgada (Açores), Portimão, Covilhã et Albufeira.

Les écrans prévus dans le cadre de ce nouveau contrat ont été progressivement déployés ces derniers mois et seront intégrés à l’offre programmatique de JCDecaux Portugal en 2023.

Présent depuis 50 ans au Portugal, JCDecaux est le numéro un de la communication extérieure du pays avec plus de 15 000 faces publicitaires. Media d’utilité publique, JCDecaux bénéficie d'un positionnement stratégique sur ce marché dynamique, avec notamment la concession du mobilier urbain de Lisbonne, Porto et de 55 autres villes du Portugal. JCDecaux exploite également les concessions publicitaires des aéroports gérés par ANA/VINCI (en particulier les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro) ainsi que celles de 32 centres commerciaux parmi les plus fréquentés du Portugal.

Cristina Moreira dos Santos, Directrice Générale de la gestion des biens de Sonae Sierra et Membre du Directoire, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec JCDecaux. Forts de son expertise poussée dans l’univers de la communication extérieure, notamment digitale, nous sommes convaincus de pouvoir offrir à nos commerces et nos visiteurs une expérience digitale différenciante et enrichissante. La publicité évolue constamment, et avec un partenaire tel que JCDecaux, Sierra Sonae proposera de nouvelles solutions qui rendront nos centres commerciaux plus interactifs et digitalisés. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec Sonae Sierra afin de gérer les espaces publicitaires de 17 centres commerciaux majeurs du Portugal. Comme à l’accoutumé, nous déployons tout notre savoir-faire opérationnel et commercial pour apporter le meilleur service aux centres Sonae Sierra. Ils vont devenir une formidable vitrine des innovations développées par JCDecaux, reposant sur une intégration esthétique de la publicité dans des environnements indoor très exigeants. Nos nouveaux écrans digitaux, couplés à notre future offre programmatique, proposeront aux annonceurs et à leurs agences des espaces de communication affinitaires et contextualisés, leur permettant de profiter pleinement du retour de leurs audiences. »

